Patrycja Jednacz powołana do Reprezentacji Polski Kobiet U-15

Zawodniczka SKS Tanew Harasiuki Patrycja Jednacz znalazła się w gronie 22 zawodniczek powołanych przez trenerkę Patrycję Jankowską na zgrupowanie Reprezentacji Polski kobiet do lat 15, które od 26 do 28 maja odbędzie się w Pruszkowie.

Patrycja Jednacz trenuje i gra w klubie Tanew Harasiuki od 6 roku życia. Wraz z drużyną wywalczyła mistrzostwo Podkarpackiej Ligi Młodziczek w sezonie 2016 oraz awans do półfinału Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodziczek w sezonie 2016/2017. Dwukrotnie była powoływana do Letniej Akademii Młodych Orłów.

Z reprezentacją młodziczek Podkarpackiego ZPN, w której występuję już drugi sezon wywalczyła awans do turnieju półfinałowego Ogólnopolskich Rozgrywek Młodziczek im. Kazimierza Górskiego w sezonie 2016/2017, który rozegrany zostanie na początku czerwca.

Share 0 Share 0 Share 0