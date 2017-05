Patriotyzm gospodarczy naszego regionu

Przez ostatnich 15 lat prawie 2 tysiące firm z naszego regionu ubiegało się o tytuł Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej. – To duży potencjał naszych przedsiębiorstw, które mogą rywalizować z globalną konkurencją na świecie – podkreśla wojewoda Ewa Leniart. Rusza kolejna edycja konkursu, który na mapie Podkarpacia jest jednym z najważniejszych biznesowych wydarzeń roku.

Podkarpacka Nagroda Gospodarcza tak mocno wrosła w tradycje naszego województwa, że jej marka rozpoznawalna jest w całym regionie. – Wysoki poziom usług, innowacyjne produkty i potencjał zasobów ludzkich stawia województwo podkarpackie w gronie regionów o dużych możliwościach gospodarczych. Ważnym jest, by promować rodzinne marki i firmy mające w swej ofercie wysokiej jakości produkty i usługi, którymi mogą rywalizować z konkurencją na świecie – mówiła podczas gali PNG 2016 Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki. Centrum Promocji Biznesu, jako organizator Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej, od 15 lat realizuje to założenie. Wspiera firmy z Podkarpacia, widząc ich prężny rozwój. – Przez te wszystkie lata przedsiębiorcy z regionu przekonali się, że już sama nominacja do tytułu Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej jest istotną dla nich nobilitacją, wyróżnieniem na tle innych, często konkurencyjnych firm. Potwierdza to chociażby ilość firm, które w minionym roku ubiegały się o tytuły naszego konkursu. Było ich aż 153 – zaznacza Paweł Zając, prezes Centrum Promocji Biznesu.

Kolejni kandydaci do tytułów do 10 lipca mogą zgłaszać swój udział. Jak co roku kapituła, w skład której wchodzą m.in. marszałek województwa i wojewoda podkarpacki, rektorzy uczelni wyższych, prezydenci miast, prezesi, dyrektorzy i kierownicy największych wojewódzkich jednostek, przedsiębiorcy i patroni medialni, wybierze tych najlepszych. Kapituła przyzna tytuły: Polskie Przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo zagraniczne w Polsce, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Przedsiębiorstwo Budowlane, Przedsiębiorstwo Handlowe, Opieka Zdrowotna, Eksporter, Firma Pięciolecia, Firma Dziesięciolecia, Najlepsze Produkty, Najlepsze Usługi, Innowacje oraz Nagrody specjalne: Manager Roku, Wydarzenie Roku.

O tym, jakie znaczenie dla firm ma udział w konkursie, przekonuje marszałek województwa, Władysław Ortyl. – Znając potencjał gospodarczy naszego województwa, znów konkurencja wśród uczestników konkursu będzie duża. Jako gospodarza tego regionu, bardzo mnie to cieszy, bowiem, wdrażając innowacyjne rozwiązania, stosując najnowocześniejsze technologie, wytwarzając znakomite produkty znajdujące uznanie na rynkach światowych, nasze firmy wprowadzają podkarpacką gospodarkę na nowe, lepsze i szybsze tory rozwoju. Bardzo się cieszę z kolejnej edycji Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej – nie kryje marszałek. Dodaje, że laureaci nagrody będą bez wątpienia gospodarczymi ambasadorami województwa podkarpackiego. – Nasz region potrzebuje firm, które wyróżniają się profesjonalizmem, odpowiedzialnością w biznesie, kreatywnością oraz wysokimi standardami etycznymi w prowadzonej działalności – podkreśla, życząc wszystkim uczestnikom skuteczności i powodzenia.

Podobnego zdania jest wojewoda, Ewa Leniart. – Przyznane w ramach konkursu statuetki potwierdzają rzetelność oraz wiarygodność laureatów reprezentujących przedsiębiorstwa. Poza doskonałymi wynikami finansowymi są solidnymi kontrahentami, dobrymi pracodawcami i podmiotami zaangażowanymi w życie lokalne – zaznacza. – Cieszy mnie, że wydarzenie oparto o ideę patriotyzmu gospodarczego. Pozwala to wyróżnić nie tylko jakość i innowacyjność podkarpackich produktów i usług, ale również docenić etykę firm, kierujących się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu – dodaje.

Rok temu w kategorii „Firma Dziesięciolecia” statuetkę odebrała Joanna Wróbel-Lipa, wiceprezes zarządu Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka. To przykład firmy, która swoimi produktami podbiła rynki zagraniczne, ale wciąż pamięta o korzeniach. – Podkarpacie jest nam zawsze bardzo bliskie. Zdajemy sobie sprawę, że region potrzebuje wielu profesjonalnych, kreatywnych, dobrze zarządzanych, osiągających bardzo dobre wyniki ekonomiczne firm. To gwarancja jego atrakcyjności dla nowych inwestorów, co z kolei przekłada się na standard życia mieszkańców – nie kryje przedstawicielka firmy dziesięciolecia.

Przypomnijmy, że z regionu stalowowolskiego, leżajskiego, tarnobrzeskiego i niżańskiego w 2016 roku wśród wyróżnionych firm znalazły się: Stare Miasto-Park, Voster, Erkado, Stolarstwo Tomasz Wróbel, Skarem, Teltar, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Transdźwig, Zakłady Chemiczne „Siarkopol”, Eco Tarnobrzeg i Tarnobrzeskie Wodociągi.

Na liście tegorocznych uczestników znaleźli się do tej pory: Voster, Primbud, Zakład Mechniczno-Remontowy Chemrem-Organika, Stare Miasto-Park, Teltar, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Transdźwig oraz Eco Tarnobrzeg.

Wszystkie firmy, których potencjał poznać może całe Podkarpacie, mogą zgłosić swój udział w konkursie Podkarpacka Nagroda Gospodarcza. Jak to zrobić? Szczegóły na stronie internetowej png.pl lub pod numerem telefonu: 17 8525646. Aktualności związane z konkursem znaleźć można również na profilu Facebooka: facebook.com/PodkarpackaNagrodaGospodarcza