Gdzie partie się żrą, tam…

Na tydzień przed świętami pojechałem – internetowo – za piłkarzami Stali aż na Pomorze Zachodnie. Nasi kopacze grali w Stargardzie z Błękitnymi. Drużyna ta wyjątkowo nie leży „zielono-czarnym” i nie spodziewałem się, że nasi wrócą z tarczą. A tu masz niespodziankę! Remis 2:2 za takową trzeba uznać. Brawo. Buszując – ciągle internetowo – po Stargardzie natrafiłem na jeszcze większą niespodziankę.

Dzień po meczu mieszkańcy odległego od nas miasta wybierali prezydenta. Były to wybory przyspieszone po śmierci ostatnio urzędującego włodarza. Chęć przejęcia sterów w mieście nad Iną zgłosiły wszystkie chyba partie. Nie było ciszy nad trumną zmarłego samorządowca. Partie sypnęły groszem i zrobiła się jatka, jakby o elekcję prezydenta kraju chodziło. Prezydent Duda też wziął udział w miejskiej kampanii. Użyczył twarzy do fotografii z kandydatem PiS, którym był starosta stargardzki. Ba, szefowa rządu wystąpiła w spocie reklamowym starosty, który chciał się przenieść do magistratu. Chytrusy z PSL, widząc kto za kandydatem PiS stoi, też udzielili mu poparcia. Z kandydatem partii Kaczyńskiego miała tylko walczyć była posłanka PO. Ten duet miał przejść do drugiej tury. Zwalczające się partie prawie nie zauważyły trzeciego kandydata. Był nim były wiceprezydent miasta. Wystartował z własnym samorządowym komitetem i gdy inni zabiegali o poparcie partii, on starał się o poparcie mieszkańców. I co? I wygrał w pierwszej turze, zdobywając szokującą wręcz pulę 87 proc. głosów! Kandydat PiS zdobył tylko 10 proc., a pani wystawiona przez PO musiała się zadowolić wynikiem niespełna 2 proc. głosów. Wstyd i obciach dla partyjniaków.

Przywołuję to odległe geograficznie wydarzenie, by kolejny raz wykrzyczeć, że samorządność nie znosi polityki i przypadek Stargardu może być znamienny dla wyborów w 2018 r. Przypomnijmy, że stargardzkie wybory przypadły na czas wyjątkowo wredny w krajowej polityce. Misiewicz ciągnął PiS w otchłań, Platforma żarła się z Nowoczesną, ogólnie bellum omnium contra omnes, czyli wojna wszystkich ze wszystkimi. A gdzie dobro wspólne, które kryje się w rzeczowniku rzeczpospolita? Niech politycy żrą się na górze, a od samorządów im wara, bo tu, na dole utrzymały się jeszcze małe „Rzeczy pospolite”. I odległy Stargard tego przykładem.

Eugeniusz Przechera