Parlamentarzyści Platformy ruszyli na Podkarpacie

[ZDJĘCIA] W środę 26 kwietnia 60 parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej spotkało się w Rzeszowie, by dalej rozjechać się na spotkania do 18 powiatów województwa podkarpackiego, w tym do Niska, Tarnobrzega i Stalowej Woli.

Do Stalowej Woli wybrała się delegacja w składzie: Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący PO i były minister obrony narodowej, Bożena Kamińska, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. rozwoju Polski Wschodniej, posłanka Joanna Fabisiak i poseł Piotr Cieśliński. Dotarli do Stalowej Woli z lekkim opóźnieniem, które było wynikiem pośpiechu, na który czujnie zareagowała lokalna Policja zatrzymując poselską limuzynę na terenie Niska i proponując jej kierowcy stosowny mandat za przekroczenie prędkości. Przekroczenie nie było rażące, jak zapewniła dziennikarzy relacjonująca zdarzenie i również oczekująca na poselską delegację, była posłanka ze Stalowej Woli, Renata Butryn. Na spotkanie z posłami Platformy Obywatelskiej licznie przybyli mieszkańcy miasta, jak można przypuszczać głównie zwolennicy krajowej opozycji, lub też niezadowoleni z rządów PiS.

Po co przybyli posłowie PO, jaki był cel ich wizyty w Stalowej Woli? – Będzie to spotkanie obywatelskie, z pytaniem czego chcą obywatele, co to znaczy Polska obywatelska i czy po tym wszystkim co się dokonało za rządów PiS, jesteśmy jeszcze obywatelami, czy nie? Oprócz tego będziemy rozmawiać na różne tematy dotyczące spraw gospodarczych, społecznych, a ponieważ jesteśmy w Stalowej Woli, także o tym, jaka jest kondycja przemysłu obronnego – zapowiedziała Renata Butryn.

Posłanka Bożena Kamińska zwróciła uwagę na niebezpieczeństwo zahamowania inwestycji drogowych przez PiS: – Źle się dzieje również z drogą S19, której przebieg robi politycznie skręt w stronę Przemyśla, a miała być korytarzem, który będzie łączył północ z południem. My na to reagujemy, stosujemy interpelacje do ministerstwa transportu, na które oczywiście odpowiedzi nie ma. Platforma Obywatelska i PSL po swoich rządach zostawiła ponad 3 tys. km autostrad, obecnie w programie infrastruktury minister zaplanował budowę tylko 34 km dróg – mówiła w Stalowej Woli posłanka Bożena Kamińska.

Były minister obrony narodowej w rządzie Ewy Kopacz odniósł się do podpisanych przez HSW kontraktów na uzbrojenie dla polskiej armii: – Śledzę los tych programów, śledzę także tych, którzy tu przyjeżdżają i się chwalą, a wcześniej krytykowali nas za trudną decyzję ws. podpisania licencji. Ręczę państwu, że jeżeli tej decyzji nie podjęlibyśmy wtedy, to do tej pory ten program by nie ruszył – powiedział w Stalowej Woli Tomasz Siemoniak.