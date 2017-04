Pamiętają o tragedii smoleńskiej

[Zdjęcia] By upamiętnić 96 ofiar katastrofy smoleńskiej w niedzielę 9 kwietnia w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli odbył się koncert „Miłosierdzie Boże”.

Pop – oratorium „Miłosierdzie Boże” to projekt Zespołu Muzyki Sakralnej „Lumen” z Poznania, którego kompozytorem jest Zbigniew Małkowicz. Projekt jest formą ewangelizacji trafiającą do serc wierzących i niewierzących, małych i dużych, pokornych i niepokornych, do wszystkich. Oratorium stanowi więc próbę przedstawienia i przypomnienia słuchaczom głęboko humanistycznego wzorca ludzkiej egzystencji, opierającej się na wartościach dobra, prawdy i piękna. Inspiracją do powstania tego dzieła były teksty zaczerpnięte z Dzienniczka Św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Zbigniew Małkowicz, którego ujęła prostota i szczerość przekazu, zapragnął rozpropagować, poprzez formę słowno-muzyczną, przesłanie Miłosierdzia zawarte w Dzienniczku. Wyboru tekstów i ich opracowania na użytek oratorium dokonała Siostra M. Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Na stalowowolskiej scenie wraz z „Lumenem” wystąpił Kameralny Zespół Instrumentalny z Wrocławia oraz Chór Kameralny Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli pod batutą Jerzego Augustyńskiego.