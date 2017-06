Otworzyli muzyczną „Szkatułę”

[Zdjęcia i film] Aż 15 zespołów tanecznych, jeden zespół wokalny oraz 18 wokalistek zaprezentowało się w czasie Przeglądu Sztuki Dziecięcej i Młodzieżowej „Szkatuła”. Przegląd odbył się w minioną niedzielę w Parku Miejskim w Nisku. Występom dzieci i młodzieży towarzyszył pokaz iluzjonisty, wesołe miasteczko i stoiska rękodzielnicze.

Niżańska „Szkatuła” to wielkie święto dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach tanecznych i wokalnych organizowanych w Niżańskim Centrum Kultury. Organizowany w parku przegląd jest też zakończeniem sezonu artystycznego, który w NCK trwa do września do czerwca. Nie brak więc podsumowań, podziękowań i pamiątkowych dyplomów dla młodych artystów. Tych nie zabrakło także w niedzielne popołudnie. Instruktorom zespołów i wokalistów za kolejny rok wytężonej podziękowała dyrektor NCK Alicja Sochacka.

Największym podziękowaniem dla instruktorów nie były jednak ani kwiaty, ani dyplomy lecz udane prezentacje dzieci i młodzieży. Na scenie wystąpiły m.in. zespoły taneczne w tym: Grupa Reprezentacyjna, Grupa Młodzieżowa, „Mini Fuks I”, „Mini Fuks II”, „Mini Fuks III” i „Mini Fuks IV”, „Gagatki”, „Szok”, „Mała Finezja”, „Revel” i „Revers”. Nie zabrakło też pokazów musztry w wykonaniu czterech grup Reprezentacyjnej Sekcji Tanecznej Mażoretek. Występy taneczne uzupełniły wokalne popisy młodych solistek. Zaśpiewały: Ala Pająk, Małgorzata i Magdalena Hyła, Amelia Dąbek, Nikola Madej i Emilia Wieleba, zespół „Niżanki”, Oliwia Sarnikowska, Natalia Czopik, Zuzia Ulawska, Anna Michalska i Julia Magdziak, Oliwia Szot, Oliwia Chamot, Monika Jaskot, Ewa Jaskot, Natalia Siek, Iza Lenczowska i na zakończenia Andżelika Guściora.