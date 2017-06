Otwarcie sezonu na pływalni

Wraz z rozpoczęciem wakacji, nadchodzi sezon na pływanie pod chmurką. W związku z tym, od piątku 23 czerwca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej otwiera dla mieszkańców baseny odkryte. Pływalnia będzie funkcjonować codziennie w godzinach od 10.00 do 18.00.

Cennik biletów na pływalnię:

– bilet normalny – 6,00 zł,

– bilet ulgowy – 3,00 zł,

– bilet dla dzieci do 7 lat oraz bilet promocyjny – 1,00 zł

Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny za bilet normalny zapłacą 3 zł, a za ulgowy 1,50 zł.

Ponadto zainteresowani będą mogli skorzystać z dodatkowych atrakcji oferowanych przez MOSiR w Stalowej Woli. Wypożyczenie sprzętu sportowego (komplet do tenisa stołowego, piłki siatkowej, kometka, piłka nożna) na 1 godzinę będzie kosztować chętnych 2 zł. Obok basenów zlokalizowana będzie także strefa gastronomiczna z daniami na ciepło i szybkimi zimnymi przekąskami oraz orzeźwiającymi napojami.

Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny dba o to, by ułatwiać mieszkańcom dostęp do głównych punktów rekreacyjnych w mieście, dlatego przy obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji umieszczona została stacja roweru miejskiego. Od 23 czerwca więc wszyscy na rowery miejskie i na basen. A pogoda nas rozpieszcza.