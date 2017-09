Otwarcie europejskiej centrali LiuGong w Warszawie

Już 27 września w warszawskim budynku Eurocentrum otwarta zostanie europejska centrala chińskiej korporacji LiuGong. To światowej klasy producent maszyn budowlanych i równocześnie jeden z największych chińskich inwestorów w Polsce – należy do niego mieszcząca się w Stalowej Woli spółka LiuGong Dressta Machinery. To pierwszy chiński koncern, który zdecydował się przenieść europejską siedzibę do Polski.

Dotychczasowe europejskie biuro LiuGong Europe mieściło się w Almere, jednak władze firmy postanowiły zamienić Holandię na Polskę, ponieważ to właśnie tutaj znajduje się baza produkcyjna chińskiego producenta maszyn budowlanych. Kolejnym powodem do przenosin jest to, że Polska poprzez swoje położenie na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku jest idealnym miejscem dla rozwoju chińskich inwestycji. Oficjalne otwarcie nowej siedziby LiuGong Europe w warszawskim biurowcu Eurocentrum odbędzie się we środę, 27 września. Podczas ceremonii przewidziane są wystąpienia Ambasadora Chin w Polsce, przedstawicieli polskiego rządu, LiuGong Europe oraz kadry zarządzającej LiuGong w Chinach.

Przenosiny siedziby do Warszawy to nie jedyne wydarzenie związane z LiuGong. Dzień po otwarciu europejskiej centrali w stolicy, we czwartek, 28 września w Stalowej Woli przedstawiciele lokalnych władz, LiuGong Europe, LiuGong Dressta oraz kadry zarządzającej LiuGong w Chinach odkryją nowe inwestycje chińskiej korporacji w Polsce. Zostanie otwarte nowoczesne Europejskie Centrum Badawczo – Rozwojowe Maszyn Budowlanych, Regionalne Centrum Dystrybucji Części Zamiennych. Zostanie również uruchomiona Nowa Linia Produkcyjna, z której już niedługo zjadą dwa nowe modele maszyn realizowane w stalowowolskim zakładzie.

Traktujemy Polskę jak punkt strategiczny dla naszej firmy. Uważamy, że to świetny kraj dla chińskich inwestycji dający gwarancję bezpieczeństwa i powodzenia – mówi Mr. Yindeng Wu, Prezes Zarządu LiuGong Dressta Machinery. Stawiając na rozwój stalowowolskiego zakładu oraz przenosząc do Polski centralę zlokalizowaną dotychczas w Holandii, chcemy stworzyć w Polsce regionalne centrum swojego globalnego biznesu oraz stać się jednym z kamieni milowych na Nowym Jedwabnym Szlaku – dodaje Howard Dale, Wiceprezes LiuGong Dressta Machinery

Przedstawiciele chińskiego inwestora poprzez uruchamianie nowych inwestycji w Stalowej Woli chcą zwiększyć ilość miejsc pracy dla lokalnych mieszkańców, a także zapewnić młodym inżynierom, osobom z wysokimi kwalifikacjami rozwój zawodowy bez konieczności wyjeżdżania z regionu.

LiuGong Dressta Machinery jest globalnym producentem ciężkiego sprzętu budowlanego, maszyn do najcięższych zastosowań, m.in.: ładowarek kopalnianych i spycharek do użytku na składowiskach oraz układarek rur do przesyłu gazu i ropy naftowej. Fabryka w Stalowej Woli została założona w 1937 roku, jako zakład produkcji sprzętu wojskowego, z czasem, dzięki serii umów licencyjnych, stała się jednym z głównych producentów sprzętu budowlanego w Europie Centralnej. W 2012 roku, część Huty Stalowa Wola produkująca maszyny cywilne została kupiona przez LiuGong Machinery i zmieniła swoją nazwę na LiuGong Dressta Machinery. Przejęcie umożliwiło wejście na rynek chiński, zapewniło wzrost wielkości produkcji i jej wydajności. Działalność dystrybucyjna firmy objęła obszar: Europy, Azji i krajów Pacyfiku, Bliskiego Wschodu i Afryki, Ameryki Północnej i Ameryki Łacińskiej.