Oświadczyny po dopalaczach

W nocy 29 grudnia niżańscy policjanci interweniowali w gminie Krzeszów. Młody mężczyzna chciał się oświadczyć byłej dziewczynie, próbując dostać się do jej domu przez balkon. Intruz został zatrzymany przez policjantów, po tym jak znaleźli przy nim narkotyki.

Przed godz. 3 w nocy, do komendy zadzwoniła kobieta informując, że były chłopak córki próbuje dostać się do jej domu. 26-latek chciał wejść do środka przez balkon. Wcześniej wysyłał dziewczynie sms-y z pogróżkami. Przybyli na miejsce policjanci zauważyli intruza na podwórku za domem. Alkomat wskazał, że był trzeźwy. Jednak jego zachowanie świadczyło, że może być pod wpływem środków odurzających.

Mężczyzna wyjaśnił, że przyjechał do swojej byłej dziewczyny, bo chciał się oświadczyć. Przyznał także, że wcześniej zażył dopalacze. Policjanci w trakcie przeszukania jego odzieży znaleźli woreczek ze sproszkowaną substancją. Wykonany przez funkcjonariuszy test potwierdził, że zabezpieczony proszek to substancja psychotropowa, której posiadanie jest zabronione.

26-latek został zatrzymany w policyjnym areszcie.