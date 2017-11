Ostatnie spotkanie z filmem

We wtorek, 5 grudnia, w Ośrodku Kultury w Nowej Sarzynie odbędzie się ostatnia w tej edycji projekcja filmowa w ramach cyklu „Spotkania z filmem”. Na zakończenie projektu wyświetlony zostanie „Smak curry”, dramat z 2013 roku w koprodukcji francusko-indyjsko-niemiecko-amerykańskiej, scenariusz i reżyseria autorstwa Ritesha Batry.

Bohaterką „Smaku curry” jest Ila, wciąż młoda i piękna gospodyni domowa, która postanawia dodać trochę koloru swemu bezbarwnemu małżeństwu - zgodnie z maksymą „przez żołądek do serca”. Kobieta ma wielką nadzieję, że nowa potrawa, której smak doprowadziła do doskonałości, przyspieszy bicie serca jej wiecznie nieobecnego męża. Specjalna przesyłka z jedzeniem, wysłana do niego do biura, przez pomyłkę trafia w ręce innego mężczyzny.

Podejrzewając, że ktoś obcy zjada przygotowane przez nią posiłki, następnego dnia Ila wkłada do przesyłki nie tylko obiad, ale też liścik. Wieczorem dostaje od nieznajomego odpowiedź. Tak rozpoczyna się pełna subtelnych emocji historia dwojga ludzi, pragnących nadać życiu odrobinę smaku.

Seans rozpocznie się o godz. 18. Po projekcji na widzów czekają niespodzianki.