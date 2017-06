Trzy osoby ranne w wypadku w Gorzycach

Trzy osoby ranne trafiły do szpitala w Tarnobrzegu, po zderzeniu się toyoty z bmw. Do zdarzenia doszło 8 czerwca na osiedlowej ulicy w Gorzycach.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu wezwani zostali do wypadku drogowego. Do zdarzenia doszło po godz. 12, na drodze osiedlowej przy ul. 3 Maja w Gorzycach w powiecie tarnobrzeskim. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 36-letni mężczyzna kierujący bmw z niewiadomych przyczyn zjechał na przeciwległy pas jezdni doprowadzając do zderzenia z toyotą corolą. W wyniku zderzenia się pojazdów ranne zostały trzy osoby. Do szpitala trafiła 28-letnia pasażerka toyoty i jej 10-miesięczne dziecko oraz 28-letni pasażer bmw.

Policjanci ustalili, że uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Na miejscu policjanci zabezpieczają ślady, ustalają świadków oraz wykonują dokumentację fotograficzną. Pozwoli to ustalić dokładne okoliczności tego zdarzenia.