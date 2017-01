Cztery osoby aresztowane za napad

Stalowowolscy policjanci doprowadzili do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli kobietę i trzech mężczyzn, którzy są podejrzani o napad na 39-letniego mężczyznę w jego mieszkaniu. Sprawcy skradli telewizor i telefon komórkowy. Na podstawie zgromadzonych w sprawie materiałów, sąd zdecydował o zastosowaniu wobec zatrzymanych osób tymczasowego aresztu. Za takie przestępstwo grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

15 stycznia br. stalowowolscy policjanci zostali powiadomieni przez 39-letniego mieszkańca Stalowej Woli, że kilka osób wtargnęło do jego mieszkania i zaatakowało go, bijąc i kopiąc. Następnie napastnicy z domu pokrzywdzonego zabrali telewizor i telefon komórkowy. Zgłaszający oszacował straty na 450 złotych. Na miejscu policjanci przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli ślady.

Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o napadzie, policjanci przystąpili do działań związanych z ustaleniem i zatrzymaniem sprawców rozboju. Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali cztery osoby podejrzewane o to przestępstwo. Wśród zatrzymanych była 37-letnia kobieta oraz trzej mężczyźni w wieku 44, 33 i 31 lat. Wszystkie zatrzymane osoby były pod wpływem alkoholu. Trafiły do policyjnego aresztu.

Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy stalowowolscy policjanci przekazali do Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli, która w sprawie prowadzi śledztwo. Prokurator przesłuchał podejrzanych i przedstawił im zarzuty rozboju. Wczoraj Sąd Rejonowy w Stalowej Woli zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.

KPP Stalowa Wola