Osoby po 55 roku życia będą jeździć autobusami za darmo

Już od lipca tego roku osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, które ukończyły 55 rok życia będą jeździć komunikacją miejską za darmo. Taką uchwałę jednogłośnie podjęli radni Rady Miejskiej podczas dzisiejszej Sesji.

– Jesteśmy jednym z nielicznych samorządów w Polsce, który dba o seniorów, osoby, które swoją pracą na rzecz miasta zasłużyli na to, żeby mieć ich w opiece. Dlatego też w Stalowej Woli obowiązują darmowe przejazdy dla osób będących na emeryturze. W toku prowadzenia konsultacji doszliśmy do wniosku, że jest konieczne rozszerzenie naszego zobowiązania i stworzenie warunków rozwojowych dla osób, które przebywają na świadczeniach przedemerytalnych. To również forma podziękowania i wsparcia dla nich a także realizacja programu radnego Jerzego Augustyńskiego i wspólnego programu samorządowego dla Stalowej Woli – mówił podczas Sesji Rady Miejskiej Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

W ramach wspomnianej uchwały na dotychczasowym poziomie pozostają ceny biletów jednorazowych i okresowych, oraz dobowego i okresowego wakacyjnego. Zmiany odczują przede wszystkim mieszkańcy Stalowej Woli, którzy ukończyli 55 lat i pobierają świadczenia przedemerytalne. Obecnie są to 502 osoby. Od 1 lipca zostaną oni objęci bezpłatnymi przejazdami komunikacją miejską. Zniżka obowiązuje na podstawie biletu wolnej jazdy wydanego przez operatora publicznego transportu zbiorowego po okazaniu zaświadczenia o przyznaniu prawa do świadczenia przedemerytalnego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie w Stalowej Woli.

Ulgami zostali objęci także uczniowie, którzy pobierają naukę wyłącznie w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli (obecnie jest to 30 osób). Z 50% ulgi skorzystają więc teraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia oraz uczniowie pobierający naukę wyłącznie w zakładach rzemieślniczych, nie dłużej niż do 21 roku życia. Dokumentem uprawniającym do przejazdu jest ważna legitymacja szkolna, a w przypadku uczniów zakładów rzemieślniczych ważna legitymacja uczniowska wydana przez Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli.

Zmianie uległy także stawki opłat za przewóz rowerów i zwierząt. Zostały one ustalone na poziomie ceny biletu jednorazowego normalnego dla przewozu zwierząt (za wyjątkiem zwierząt przewożonych w koszach, klatkach, słoikach, itp. oraz psów przewodników osób niewidomych) i dwukrotności tej stawki w przypadku przewozu rowerów (za wyjątkiem rowerków dziecięcych).

