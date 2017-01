Opłatek członków Stowarzyszenia Łączności i Pomocy Rodakom we Lwowie i na Kresach

[ZDJĘCIA] 10 stycznia członkowie Stowarzyszenia Łączności i Pomocy Rodakom we Lwowie i na Kresach po raz kolejny wspólnie podzielili się opłatkiem. Spotkanie odbyło się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 w Stalowej Woli.

– Jak co roku spotykamy się na uroczystym opłatku. Opłatek to jest taka symboliczna forma podziękowania zarówno za ofiarność i trud włożony przez członków w działalność charytatywną jak i przez naszych sponsorów bez, których działalność stowarzyszenia praktycznie nie istniałaby. W związku z tym, że jest to taka jedyna okazja w roku, możemy jak gdyby podsumować rok naszej działalności. Był to rok udany bo zrobiliśmy na przykład o sto więcej paczek na Mikołaja niż w roku 2015. Ponadto przybyło sześciu nowych członków co oznacza, że stowarzyszenie cały czas się rozwija – mówił Henryk Lubojański, prezes stowarzyszenia.

Spotkanie rozpoczęło się od występu uczniów PSP nr 11 w Stalowej Woli, należących do chóru „Mały Cantus”. Następnie wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem, a po wzajemnych życzeniach zasiedli przy stole.