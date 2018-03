Opada szlaban dla niedzielnych zakupów

Dwie najbliższe niedziele, 11 i 18 marca, będą pierwszymi z zakazem niedzielnego handlu. Ograniczenia wynikają z obowiązującej od początku marca ustawy, i będą wprowadzane stopniowo. Do końca 2018 r. sklepy otwarte będą w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, w roku 2019 – tylko w ostatnią, a od 2020 r. zakaz obejmie wszystkie niedziele (poza ustawowymi wyjątkami). Nie oznacza to jednak, że wielkie galerie, prowadzące nie tylko działalność handlową, takie jak np. VIVO! w Stalowej Woli, obowiązkowo będą w takie niedziele zamknięte.

Z kalendarza i terminu świąt Wielkanocnych wynika, że już w kwietniu czekają nas cztery (!) z rzędu niedziele z zakazem handlu. Jak to możliwe? Otóż w kwietniu jest pięć niedziel, a pierwsza wypada dokładnie w Wielkanoc (i prima aprilis przy okazji, bo to 1 kwietnia), a wielkanocna niedziela, to jeden z dwunastu dni świątecznych w roku, w których handel już wcześniej był zakazany. Na zakupy będziemy się więc mogli wybrać tylko w ostatnią niedzielę tego miesiąca, 29 kwietnia.

Pięć niedziel mamy też w lipcu i wrześniu br. – wtedy zakaz handlu przypadnie w drugie, trzecie i czwarte niedziele tych miesięcy. W grudniu także jest pięć niedziel, ale ta czwarta (23 XII, dzień przed wigilią) zwyczajowo będzie handlowa.

Odnotujmy także, iż w maju br. wypada aż 5 dni, kiedy sklepy będą zamknięte z racji świąt państwowych (1 i 3 maja), zakazu ustawowego (13 i 20 maja) oraz święta kościelnego (31 maja w Boże Ciało).

Od 2020 r. handel tylko w siedem niedziel

W sumie, od wejścia w życie ograniczeń, w 2018 r. będziemy mieć 24 niedziele z zakazem handlu. W 2019 r. handlowe będą tylko ostatnie niedziele każdego miesiąca – wszystkich bez zakazu będzie w sumie 15 (12 „kalendarzowych” plus jedna dodatkowa przed Wielkanocą i dwie przed Bożym Narodzeniem).

A od 2020 r. zakaz obejmie wszystkie niedziele poza siedmioma wyjątkami. Nie dotyczyć będzie dwóch niedziel handlowych przed świętami Bożego Narodzenia, jednej przed Wielkanocą i czterech dodatkowych: ostatnich niedziel stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia. W sumie handel będzie więc wtedy zakazany przez 45 niedziel w roku. Ponadto specjalne ograniczenia będą obowiązywać w dni przed najważniejszymi świętami. I tak w wigilię Bożego Narodzenia oraz tuż przed Wielkanocą, w Wielką Sobotę, zakupy zrobimy tylko do godz. 14.00.

Jakie sklepy i lokale będą otwarte w niedziele

W ustawie zapisano szeroki katalog placówek (32 przypadki), które będą mogły prowadzić handel w niedziele. I tak pozostaną otwarte m.in. małe sklepy prowadzone przez przedsiębiorców „we własnym imieniu i na własny rachunek”. Czynne więc mogą być małe, prywatne osiedlowe sklepy.

Zakupy w każdą niedziele zrobimy też m.in.: w piekarniach, w cukierniach, w lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z pamiątkami i dewocjonaliami, w sklepach z prasą, w sklepach z biletami komunikacji miejskiej, w sklepach z wyrobami tytoniowymi, w placówkach pocztowych, w sklepach na dworcach (w zakresie bezpośredniej obsługi podróżnych), w portach lotniczych, w strefach wolnocłowych, w ośrodkach komunikacji miejskiej, na terenie garnizonów, w jednostkach penitencjarnych, na terenach rolno-spożywczych rynków hurtowych, w placówkach prowadzących skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego, w placówkach sprzedających części zamienne i maszyny rolnicze (tylko w okresie od 1 czerwca do 30 września).

W ustawie zapisano, że handel w kwiaciarniach, piekarniach, cukierniach czy sklepach z prasą będzie w niedziele dozwolony, ale tylko wówczas, gdy przeważająca działalność tych obiektów będzie polegać odpowiednio na sprzedaży kwiatów, wyrobów piekarniczych, cukierniczych, prasy. Bez zmian w niedziele funkcjonować będą sklepy internetowe oraz lokale i punkty gastronomiczne.

Galeria handlowa to nie tylko sklepy

W sprawie otwarcia w niedziele galerii handlowych, gdy zakazany będzie handel, wypowiedziała się zrzeszająca właścicieli centrów handlowych Polska Rada Centrów Handlowych. W swoim komunikacie PRCH przypomina, że „zakaz dotyczy podmiotów prowadzących działalność handlową (sprzedażową), a zatem obejmuje sklepy, stoiska, stragany, domy towarowe itp. i nie wprowadza ograniczenia skierowanego do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wynajmu nieruchomości”.

Podkreśla też, że „należy przypomnieć, że centra handlowo-usługowe od dawna nie są już miejscem, w którym odbywa się wyłącznie handel”. – Na ich terenie prowadzona jest również działalność w zakresie gastronomii, rekreacji, kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku w formie restauracji, barów, kin, muzeów, koncertów, boisk, placów zabaw, siłowni, torów kartingowych, a nawet przychodni lekarskich – czytamy w oświadczeniu PRCH. Organizacja przypomina, że ustawodawca w uzasadnieniu projektu wyraźnie to zaznaczył. – Zamknięcie sklepów wielkopowierzchniowych i dyskontów nie oznacza zamknięcia galerii handlowych. Na dotychczasowych zasadach będą w nich działać sklepy prowadzone przez właścicieli, kina, restauracje itp. – to fragment uzasadnienia.

– Centrum handlowe to nie jeden wielki sklep, ale szereg punktów usługowo-handlowych. Większość z nich, jak kina czy restauracje, może być otwarta również w niedziele objęte zakazem. Ze względu na 32 wyjątki w ustawie, będzie taka możliwość – mówi Radosław Knap, dyrektor generalny PRCH.

