Oliwia pierwsza i druga

W Poznaniu na kortach FairPlayce rozegrano czwartą edycję cyklu turniejów Tenis 10 o Puchar Agnieszki Radwańskiej w sezonie 2017. Do rywalizacji przystąpiła zwycięzczyni ostatniej edycji, najmłodsza reprezentantka Klubu MKT Stalowa Wola Oliwia Sybicka.

W sobotę wystartowała w kategorii czerwonej mieszanej, do której przystąpiło 17 zawodników. W fazie grupowej wygrała wszystkie mecze: z Filipem Chmielem 10:2, z Pauliną Michalską 10:4 i z Marcinem Dzikowskim 10:1. W ćwierćfinale pokonała Konstantego Gewerta 10:1, następnie w półfinale wygrała z Igorem Piotrowskim 10:5, a w finale z Jerzym Urbanem 10:5. Oliwia zajmując pierwsze miejsca, zdobył komplet 100 punktów do klasyfikacji generalnej i objęła prowadzenie w rankingu w kategorii czerwonej.

Drugiego dnia tenisistka MKT przystąpiła do turnieju w kategorii pomarańczowej dla dziewcząt. Do turnieju zgłosiło się 18 zawodniczek. Oliwia pierwsze trzy pojedynki wygrała bez stary gema, pokonała kolejno Gabrielę Stefaniak, Maję Graczyk i w półfinale Nelę Pietrzak. W meczu o pierwsze miejsce przegrała z Oliwią Kuszel 2:4.

