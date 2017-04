Z Okraszewskim a ABC młodego innowatora

Uczniowie niżańskiego Gimnazjum nr 2 w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „Poszukiwanie Talentów” organizowanego przez Zakład Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego mieli okazję spotkać się z polskimi naukowcami. Efektem tych spotkań i rozmów są wywiady przeprowadzone przez gimnazjalistów.

Jakub Porcja: Poznaliśmy się na gali podsumowującej wyniki Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł Młodego Innowatora. Wiem, że jest Pan członkiem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz kierownikiem zespołu ds. pracy z młodzieżą w tym Stowarzyszeniu. Proszę opowiedzieć, jak to się stało, że zaczął Pan wspierać młodych wynalazców?

Kazimierz Okraszewski: Po ukończeniu studiów na Politechnice Warszawskiej, odbyłem 2-letnie Studium Pedagogiczne dające mi uprawnienia do nauczania w szkole. Na podstawie moich osobistych doświadczeń z pracy z młodzieżą, w charakterze nauczyciela, zauważyłem, że wielu uczniów wyróżnia się niesamowitą pomysłowością, tzw. świeżym spojrzeniem. Co ciekawe nie zawsze są to uczniowie zauważani w szkole, bo nie wyróżniają się zbyt dobrymi ocenami. Okazuje się, że na współczesnym – konkurencyjnym rynku pracy najbardziej potrzebni są ludzie twórczy, o postawach proinnowacyjnych. Dlatego ponad 10 lat temu zainicjowałem zorganizowanie szkolnego konkursu o tytuł Młodego Innowatora, o zasięgu ogólnopolskim. Udział w konkursie stanowi pewną alternatywę dla negatywnych zachowań młodzieży. Uczniowie mają stworzoną szansę do wykazania się innowacyjnym myśleniem i osiągnięcia pierwszego życiowego sukcesu, oraz wejścia na drogę twórczości technicznej.

J.P.: Wiem, że pracuje obecnie Pan z młodzieżą. Proszę opowiedzieć o swojej pracy.

K.O.: Od trzech lat jestem nauczycielem zajęć technicznych w gimnazjum w Warszawie i realizuję autorski program pt. Innowacyjna Technika. Program ten został opracowany przez Naczelną Organizację Techniczną wspólnie z twórczymi nauczycielami w ramach Projektu UE. W Zespole Szkół Nr 59, w Warszawie, przy ulicy Jana III Sobieskiego, prowadzę Koło Młodych Innowatorów, którego celem jest kreowanie innowacyjnych postaw uczniów-pokazanie młodzieży nowoczesnej drogi rozwojowej. Na przykład uczniowie uczestniczą w Giełdzie Polskich Wynalazków nagrodzonych na światowych wystawach innowacji technicznych, oraz Warszawskiej Międzynarodowej Wystawie Wynalazków – IWIS.

J.P.: Jakiś czas temu pracował Pan w Zakładach Ursus. Co było Pana głównym zadaniem?

K.O.: Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem mechanikiem o specjalności „technologia budowy maszyn”. W Zakładach Mechanicznych „Ursus” pracowałem jako technolog obróbki części, na potrzeby produkcji licencyjnej (w roku 1974 została kupiona licencja na produkcję ciągników firmy Massey Ferguson Perkins). Zajmowałem się też technologią montażu ciągników; opracowywałem kompletacje produkcyjno-handlowe. Brałem udział w odbiorze maszyn technologicznych (na potrzeby produkcji części ciągnikowych) w kraju i zagranicą (w Wielkiej Brytanii, Włoszech). Jako specjalista ds. marketingu, uczestniczyłem w promowaniu ciągników Ursus na wystawach maszyn rolniczych w Polsce i na Litwie oraz w Birmie.

J.P.: Zachęca Pan młodych ludzi do myślenia innowacyjnego. Co to, według Pana, oznacza?

K.O.: Moim zdaniem największą wartością naszego społeczeństwa jest potencjał intelektualny ludzi młodych. Mogę stwierdzić, że najbardziej twórczymi – są uczniowie szkół podstawowych z klas 4–6; co ciekawe sporymi osiągnięciami innowacyjnymi – oryginalnością myślenia wyróżniają się dziewczęta. W dobie innowacji technicznych, trzeba już od najmłodszych lat szkolnych wpajać dzieci i młodzież do zajmowania się twórczością techniczną, jako nieodzowny element wychowania obywatelskiego. Młodzi wynalazcy są wrażliwi nie tylko na potrzeby własne ale i innych. Praca młodego innowatora jest twórcza, ma charakter interdyscyplinarny i wymaga działania zespołowego.

J.P.: Wiem, że bywa Pan również opiekunem naukowym i wyjeżdża Pan z młodymi wynalazcami za granicę, aby promować polską myśl techniczną…

K.O.: Dzięki udzielonemu patronatowi przez Naczelną Organizację Techniczną, PKO Bank Polski, oraz samorząd województwa podkarpackiego możliwe było uczestnictwo Katarzyny Chrapko uczennicy gimnazjum z Niska w międzynarodowych prestiżowych wystawach wynalazków w Turcji, Korei Południowej i w Indiach. Kasia zaprezentowała rozwiązanie innowacyjne, w którym wykorzystuje niskoenergetyczne światło LED do wspomagania funkcjonowania organów człowieka, za które otrzymała złote i srebrne medale oraz wyróżnienia. Kasia Chrapko, podczas wyjazdów zagranicznych, jako niepełnoletnia, była pod opieką mamy, a ja pełniłem funkcję opiekuna naukowego.

J.P.: Dla mnie jest Pan zarówno naukowcem, jak i praktykiem – człowiekiem, który wykorzystuje znajomość praw fizycznych i fascynuje się tymi prawami. Widzę to za każdym razem, gdy objaśnia Pan zasady działania jakiegoś urządzenia. Jak to się stało, że związał się Pan z Naczelną Organizacją Techniczną?

K.O.: Jako student Politechniki Warszawskiej , w roku 1978, wstąpiłem w szeregi Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, które od wielu lat, funkcjonuje w ramach Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. W roku 1985, jako nauczyciel przedmiotów technicznych, w Zespole Szkół Zawodowych przy Hucie Warszawa, związałem się ze środowiskiem innowatorów – hutników zrzeszonych w Stowarzyszeniu Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Następnie z ramienia SPWiR zostałem oddelegowany do pracy w Komitecie Naukowo-Technicznym Doskonalenia Kadr w Naczelnej Organizacji Technicznej.

J.P.: W 2014 r. otrzymał Pan tytuł Lidera w Edukacji. Myślę, że wiąże się to z Pana działalnością mającą na celu szerzenie innowacyjnego myślenia i działania. Proszę mi o ty opowiedzieć.

K.O.: Od wielu lat Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli przyznaje nauczycielom co roku, certyfikaty Lidera w Edukacji. Trzeba spełnić określone wymogi. Na podstawie sporządzonej charakterystyki moich działań innowacyjnych oraz uzyskanych efektów w twórczej pracy z dziećmi i młodzieżą w roku szkolnym 2013/2014 przyznano mi ten zaszczytny Certyfikat, z którego jestem bardzo usatysfakcjonowany.

J.P.: Gdyby miał Pan w kilku punktach stworzyć ABC młodego innowatora, to co by to było?

K.O.: Otwarty umysł; – wyobraźnia twórcza; – wrażliwość na problemy; – niezależność i odwaga; – elastyczność; – uzdolnienia specjalne; – fascynacja zadaniem; – oryginalność myślenia; – dodatnia samoocena; – innowacyjność; – poczucie humoru; – determinacja w dążeniu do osiągnięcia celu.

J.P.: Bardzo sobie cenię udział w Ogólnopolskim Konkursie o Tytuł Młodego Innowatora. Konkurs ten stworzył mi możliwość poznania ludzi – pasjonatów nauki i techniki. Czym dla Pana jest ten konkurs? Czy bierze Pan udział w pracach komisji konkursowej?

K.O.: Jestem inicjatorem i współorganizatorem konkursu generującego zachowania twórcze i promującego postawy innowacyjne dzieci i młodzieży oraz mam zaszczyt uczestniczyć w pracach jury konkursowego. Pragnę przypomnieć, że roboczy tytuł konkursu brzmi: „Mamy pomysł na produkt przyszłości”. Moim zdaniem konkurs ten uczy pracy zespołowej, przyczynia się do dowartościowania wielu utalentowanych uczniów, o których, gdyby nie ich uczestnictwo w konkursie, nikt by o nich się nie dowiedział. Konkurs umożliwia wyrównywanie szans młodym ludziom mieszkających w różnych środowiskach czy regionach Polski. Konkurs po części stara się wypełnić powstałą lukę w polskim systemie edukacji. W szkole mówi się o twórczości literackiej, plastycznej, muzycznej, artystycznej, o osiągnięciach sportowych, teraz jest najwyższy czas, aby na poważnie zająć się twórczością techniczną.

J.P.: Chciałbym na koniec zapytać o plany na przyszłość – oczywiście te związane z nauką.

K.O.: Mam satysfakcję, z faktu, że obecnie odbywa się X edycja Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł Młodego Innowatora. W tym roku szkolnym gala finałowa ma odbyć się w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W ubiegłym tygodniu odbył się Kongres Innowatorów pod patronatem Prezydenta RP. Odnośnie moich planów, to w związku z jubileuszową edycją naszego Konkursu o tytuł Młodego Innowatora, to może warto byłoby przygotować album prezentujący laureatów – młodych innowatorów wyróżnionych w konkursie.

W kwietniu br. podczas ogólnopolskiej konferencji dotyczącej szkolnictwa zawodowego, mam, jako przedstawiciel FSNT- NOT, wygłosić referat pt.: „Kreowanie innowacyjnych postaw uczniów na potrzeby konkurencyjnego rynku pracy”.

J.P.: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dalszej owocnej pracy.

K.O.: Mam nadzieję, że nasza rozmowa stanie się inspiracją do stworzenia nowych oryginalnych pomysłów.

Kazimierz Okraszewski – Członek Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz kierownik zespołu ds. pracy z młodzieżą w tym Stowarzyszeniu. Pracownik Zakładów Mechanicznych „Ursus”- technolog obróbki części, na potrzeby produkcji licencyjnej. Zajmował się technologią montażu ciągników; opracowywał kompletacje produkcyjno-handlowe. Jako specjalista ds. marketingu, uczestniczył w promowaniu ciągników Ursus na wystawach maszyn rolniczych w Polsce i na Litwie oraz w Birmie. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich funkcjonujących w ramach Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. Inicjator i współorganizator Ogólnopolskiego Konkursu o Tytuł Młodego Innowatora. Od trzech lat nauczyciel zajęć technicznych w gimnazjum w Warszawie realizujący autorski program pt.” Innowacyjna Technika”. Opiekun naukowy młodych wynalazców.