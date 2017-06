Z okazji Dnia Dziecka w Nisku łowili ryby

[Zdjęcia] Jak co roku z okazji Dnia Dziecka w powiecie niżańskim organizowanych jest wiele imprez plenerowych. Jedną z atrakcji, jakie z tej okazji przygotowano dla dzieci były Zawody Wędkarskie Koła nr 4 w Nisku. Udział w nich wzięło około 60 młodych wędkarzy, którzy wraz z rodzicami i opiekunami stanęli do rywalizacji w łowieniu ryb.

W kategorii od 9 do 14 lat, I miejsce zajął Kamil Jaworski. W tej samej kategorii II przyznano Sandrze Dąbek, natomiast III Kornelowi Wójcikowi. W drugiej kategorii wiekowej, od 0 do 8 lat zwycięstwo i tym samym I miejsce przypadło Filipowi Karasiowi, II Magdalenie Zagai, a III wywalczył Igor Warchoł. Puchar za największą rybę powędrował do Sandry Dąbek w kategorii do 14 lat, natomiast w kategorii do 8 lat największą rybę złowiła Magdalena Zagaja. Tytuł najmłodszego zawodnika zdobył Kacper Krawiec.

Wszyscy uczestnicy, którzy brali udział w zawodach otrzymali nagrody oraz pamiątkowe medale z rąk starosty niżańskiego Roberta Bednarza.

– Razem z gminą i starostwem z okazji międzynarodowego Dnia Dziecka wraz z okręgiem PZW Związku Wędkarskiego z Tarnobrzega zorganizowaliśmy takie dziecięce zawody. To już kolejna ich edycja i myślę, że to dobry pomysł żeby je organizować chociażby po to, aby odciągnąć dzieci od komputerów, gier i telewizorów – mówił prezes Koła Wędkarskiego nr 4 w Nisku Krzysztof Maciejak.

Kamila Brzezińska