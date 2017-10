Odzyskali skradziony wózek inwalidzki

Policjanci ze Stalowej Woli zatrzymali mężczyznę, który we wrześniu, ukradł wózek inwalidzki. 55-latek przyznał się do kradzieży i usłyszał zarzut. Funkcjonariusze odzyskali skradzione mienie, które trafi do właściciela.

Do kradzieży doszło 23 września br., w Stalowej Woli sprzed bloku przy ulicy Dmowskiego. O kradzieży policjantów powiadomiła opiekuna niepełnosprawnego mężczyzny. Wartość skradzionego mienia oszacowano na ponad 1200 złotych. Podjęte bezpośrednio po kradzieży czynności nie doprowadziły do ustalenia i zatrzymania złodzieja, jednak funkcjonariusze prowadzili w tej sprawie dalsze czynności. Ich celem było zatrzymanie sprawcy przestępstwa i odzyskanie skradzionego wózka.

Policjanci przesłuchiwali świadków, zbierali informacje i na bieżąco je analizowali. Ta praca przyniosła efekt. Śledczy ustalili, że związek z tym przestępstwem ma 55-letni mężczyzna, bez stałego miejsca pobytu. Funkcjonariusze zatrzymali go, odzyskali też skradziony wózek inwalidzki, który 55-latek ukrył w opuszczonym budynku.

Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży, do której się przyznał i złożył wyjaśnienia. Teraz za swój czyn odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Info: KPP Stalowa Wola