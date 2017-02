Radny wygrał z wojewodą

Błażej Borowiec, radny Rady Miejskiej w Nisku wygrał z wojewodą w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie. To właśnie tam skierował swoją skargę na decyzję wojewody o odwołaniu go we wrześniu zeszłego roku ze stanowiska Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochorny Roślin i Nasiennictwa.

Przypomnimy, że wojewoda podkarpacka Ewa Leniart, pomimo jednomyślnego braku zgody Rady Miejskiej w Nisku odwołała 19 września ubiegłego roku ze stanowiska Błażeja Borowca. Radny zaskarżył decyzję wojewody do sądu żądając odszkodowania za bezprawne odwołanie go ze stanowiska i sprawę wygrał. Wyrok jest prawomocny.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, który rozpatrywał skargę Błażeja Borowca na bezprawne działanie wojewody, zasądził na rzecz lidera niżańskiej opozycji ponad 20 tysięcy złotych odszkodowania za naruszające przepisy prawa odwołanie go z stanowiska dyrektora wraz z ustawowymi odsetkami.

– Straciłem źródło utrzymania i pracę. Dowiodłem jednak, że prawo zostało złamane, a sprawiedliwości stało się zadość. Niestety, polityka wzięła górę nad zdrowym rozsądkiem. Naruszająca przepisy prawa decyzja o moim odwołaniu naraziła Skarb Państwa na straty, a można było tego uniknąć – podsumowuje wyrok Błażej Borowiec.

Borowiec piastował funkcję Podkarpackiego Inspektora od marca 2015 roku, wcześniej od 2008 roku zajmował stanowisko zastępcy Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie do Spraw Nasiennictwa.