Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela to sposób na wyższe odszkodowanie

Odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń jest możliwością, z której korzysta wielu poszkodowanych. Pozwala ono bowiem na ponowne przeanalizowanie danej sprawy, a co za tym idzie, jest także szansą na uzyskanie większych pieniędzy tytułem rekompensaty za poniesioną szkodę. To szczególnie istotne w przypadku uszkodzeń pojazdów. Ubezpieczyciele bowiem nierzadko zaniżają wysokość należnych świadczeń.

W jaki sposób można uzyskać odszkodowanie?

Postępowanie w przedmiocie uzyskania odszkodowania zaczyna się tak naprawdę już w chwili pojawienia się szkody. Mianowicie, zaraz po wystąpieniu zdarzenia – na przykład stłuczki – warto wezwać policję, odebrać zaświadczenie od sprawcy, a także zebrać dokumentację fotograficzną. Wszystko to będzie istotne podczas zgłaszania szkody. Bardzo ważne są również faktury za naprawę pojazdu. Kwoty, na które opiewają one, będą podstawą do obliczenia wysokości odszkodowania. Momentem kończącym ten etap postępowania jest wydanie przez ubezpieczyciela decyzji dotyczącej przyznania lub odmowy świadczenia. Powinno to nastąpić w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia szkody.

Co zrobić gdy decyzja ubezpieczyciela jest niesatysfakcjonująca?

Czasami zdarza się, iż przyznane odszkodowanie jest nieadekwatne do poniesionej szkody. W takim razie możliwe jest odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Wnosi się je do zarządu danej firmy ubezpieczeniowej. Ten jeszcze raz rozpatrzy daną sprawę i wyda nowe rozstrzygnięcie. Można także zgłosić swój przypadek do Rzecznika Finansowego, który może mu się przyjrzeć i zweryfikować czy postępowanie jest prowadzone przez ubezpieczyciela w sposób właściwy.

Co zrobić w przypadku zbyt niskiego odszkodowania?

Jeżeli dana osoba jest niezadowolona z wysokości uzyskanego odszkodowania, wówczas może powalczyć na drodze sądowej o wyższe świadczenie. Nie jest to jedyne wyjście z tej sytuacji, albowiem można skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczych, które pomagają uzyskać wyższe kwoty od ubezpieczycieli. Według specjalisty z Automobilis, Coraz więcej osób korzysta z tego typu możliwości. Nic dziwnego, albowiem polubowne załatwienie danej sprawy jest znacznie korzystniejsze, aniżeli rozpoczęcie postępowania sądowego, które może trwać nawet kilka lat. Specjaliści zatrudnieni w tego typu firmach doskonale wiedzą w jaki sposób prowadzić rozmowy z ubezpieczycielami, aby dojść do porozumienia i uchronić swoich klientów przed koniecznością procesu. Polacy więc coraz bardziej są świadomi swoich praw i możliwości, dlatego też nierzadko korzystają z tego typu usług, szczególnie w przypadku szkód związanych z uszkodzeniem pojazdu.

Nie ma żadnych wątpliwości, że każda szkoda powinna być możliwie najszybciej zlikwidowana. Wiąże się z tym wypłata odszkodowania we właściwej wysokości. Warto mieć jednak świadomość, że w przypadku decyzji ubezpieczyciela, która jest niekorzystna dla poszkodowanego, istnieją środki umożliwiające dalsze dochodzenie należności.