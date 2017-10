Odwiedzając groby bliskich zadbajmy o swoje bezpieczeństwo

Dzień Wszystkich Świętych zbliża się dużymi krokami. Coraz częściej odwiedzamy groby swoich bliskich. W ciszy, spokoju i zadumie, porządkujemy miejsca spoczynku. Niestety tą chwilę może zakłócić ktoś, kto odwiedził cmentarz w zupełnie innym celu. Niektórzy ten okres i chwile naszej refleksji nad przemijaniem wykorzystują jako okazję do kradzieży.

By nic nie zakłóciło chwili, którą poświęcamy naszym bliskim zmarłym, stalowowolscy policjanci przypominają, że musimy się do tego odpowiednio przygotować. Wybierając się na cmentarz, nie zabierajmy ze sobą dużych kwot pieniędzy. Nie będą nam tam potrzebne, a mogą paść łupem złodziei. Zabierzmy ze sobą tylko tyle gotówki, ile będzie nam potrzebne do kupienia zniczy i wiązanek.

Robiąc porządki na grobie i wokół niego oraz zapalając znicze, nie spuszczajmy oka z torebki, płaszcza czy innych wartościowych przedmiotów. Dobrze jest, gdy ktoś bliski, znajomy może nam towarzyszyć na cmentarzu. Wtedy mamy większą możliwość przypilnowania naszych rzeczy osobistych.

Będąc na cmentarzu zwracajmy uwagę na osoby w naszym otoczeniu, które wydaje się, że przebywają tam bez wyraźnego celu. Jeśli ich zachowanie jest podejrzane, poinformujmy o tym pracowników cmentarza lub Policję.

Jeśli pozostawiamy samochód na parkingu przy cmentarzu, pamiętajmy o jego zamknięciu i trzymaniu przy sobie kluczyków. W związku ze zwiększonym ruchem w obrębie cmentarzy zachowajmy szczególną ostrożność. Dotyczy to zarówno kierujących, jak i pieszych.