27-latek odpowie za posiadanie narkotyków

Do 3 lat pozbawienia wolności grozi 27-letniemu mieszkańcowi Nowej Dęby. Mężczyzna podejrzany jest o posiadanie narkotyków. W jego domu policjanci zabezpieczyli ponad 200 porcji narkotyku. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonej substancji szacowana jest na kwotę ponad 3 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał już zarzuty.

Tarnobrzescy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyku. To efekt kilkumiesięcznej pracy, ustaleń i weryfikacji zgromadzonych informacji.

W czwartek funkcjonariusze weszli do domu 27-letniego mieszkańca Nowej Dęby. Przy pomocy psa wyszkolonego do wykrywania środków odurzających, znaleźli marihuanę. Łącznie ujawniono 206 jednorazowych porcji narkotyku, jej czarnorynkowa wartość szacowana jest na ponad 3 tysiące złotych. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Policjanci przesłuchali mężczyznę i przedstawili mu zarzuty popełnienia czynu naruszającego ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii.

Prokurator Rejonowy w Tarnobrzegu zastosował wobec 27-latka policyjny dozór oraz zakaz opuszczania kraju. Podejrzany wkrótce stanie przed sądem.

Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Info: KMP Tarnobrzeg