Odpowie za rozbój na dostawcy pizzy

Policjanci z wydziału kryminalnego stalowowolskiej komendy zatrzymali 22-letniego mężczyznę podejrzanego o rozbój na dostawcy pizzy. Mężczyzna był również ścigany dwoma listami gończymi wydanymi przez stalowowolski sąd. 23 lutego 22-latek trafił do zakładu karnego. Spędzi tam blisko rok.

Na początku listopada ubiegłego roku, około godz. 22 oficer dyżurny stalowowolskiej komendy otrzymał zgłoszenie o rozboju. Pokrzywdzony, 22-letni mężczyzna poinformował, że na ulicę Konopnickiej w Kłyżowie ( gmina Pysznica ) miał dostarczyć dwie pizze. Kiedy przyjechał na miejsce został zaatakowany przez nieznanego mu mężczyznę, który przemocą zabrał mu dowiezione jedzenie. Po zrabowaniu pizzy, mężczyzna uciekł. Pokrzywdzony pobiegł za nim, próbując ga zatrzymać, ale nie przyniosło to rezultatu.

Podjęte bezpośrednio po zgłoszeniu działania przez policjantów nie doprowadziły do ustalenia i zatrzymania przestępcy. Sprawą zajęli się stalowowolscy kryminalni. Funkcjonariusze przeprowadzili szereg czynności, które pozwoliły na wytypowanie napastnika. 22-latek, którego policjanci wiązali z rozbojem ukrywał się przed organami ścigania. Był poszukiwany dwoma listami gończymi wydanymi przez stalowowolski sąd. W miniony wtorek policjanci zdobyli informację, gdzie może przebywać 22-letni mężczyzna podejrzewany o ten czyn.

Kryminalni zatrzymali 22-latka, który próbował jeszcze uciekać przez okno domu w którym znaleźli go policjanci. Mężczyzna był bardzo zaskoczony wizytą funkcjonariuszy. 22-latek trafił do policyjnego aresztu. W środę policjanci doprowadzili 22-letniego mieszkańca powiatu stalowowolskiego do Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli, gdzie usłyszał zarzut rozboju.

23 lutego zatrzymany mężczyzna został przewieziony do zakładu karnego, gdzie spędzi blisko rok. W sprawie rozboju dalsze czynności prowadzi stalowowolska Policja pod nadzorem miejscowej prokuratury.