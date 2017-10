Odnawialne źródła energii w RCEZ Nisko

Powiat Niżański pozyskał środki na zadanie pn. „Odnawialne źródła energii w kształceniu przyszłych techników”. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych dotyczących odnawialnych źródeł energii przez uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Wniosek złożony został przez Powiat Niżański do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, na zadanie związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej. Znalazł się on na drugim miejscu listy rankingowej wniosków, w związku z czym zakwalifikował się do współfinansowania.

Dzięki realizacji projektu, dwustu uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, kształcących się w zawodach technik mechatronik, elektryk i elektronik, korzystać będą mogli z nowoczesnego sprzętu do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych.

W ramach zadania organizowane będą warsztaty, koła zainteresowań, a także konkursy dotyczące OZE. Ponadto, zorganizowane zostaną spotkania z gimnazjalistami z powiatu niżańskiego, celem zwiększenia świadomości ekologicznej młodzieży oraz zachęcenia ich do poszerzenia swojej wiedzy w tym zakresie. Działania te mają również zachęcić uczniów do kontynuowania swojej nauki w RCEZ Nisko.

Poza projektem RCEZ w Nisku, także Zespół Szkół w Jeżowem pozyskał środki WFOŚiGW na realizację swojego projektu pn. „Rozwój bazy edukacji ekologicznej – doposażenie pracowni przyrodniczo-ekologicznej z elementami chemii i fizyki”.

Realizacja obu tych zadań w powiecie niżańskim z pewnością wpłynie na poszerzenie wiedzy w zakresie ekologii wśród odbiorców społeczności lokalnej.

Malwina Szałęga