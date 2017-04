Odjeżdżające pekaesy

Stalowowolski dworzec PKS, kiedyś chluba miasta, dogorywa. Patrzeć tylko, jak na teren dworca przy ul. Okulickiego wjadą buldożery, ładowarki i dźwigi. Zmiotą z ziemi budynek i stanowiska odjazdowe. Kiedyś dworzec tętnił życiem, dziś prawie pusty, często zamknięty na cztery spusty. Dworcowi i jego właścicielowi PKS-owi pokłonił się wolny rynek.

Rzeszowska ekspozytura Państwowej Komunikacji Samochodowej w 1950 roku założyła w Stalowej Woli Stację Terenową. Grupa techniczna rzeszowskiego PKS na początku posiadała niewielką budkę (to były biura), zatrudniała trzech pracowników umysłowych i osiemdziesięciu ładowaczy i kierowców. Rzeszów wyposażył Stację Terenową w 16 samochodów marki ZIS-5, zresztą z demobilu. Na lepsze wyposażenie nowo powstająca firma nie miała co liczyć, ponieważ dyrekcja mieściła się w Krakowie, a tamtejszy transport też miał swoje potrzeby. Ludzie pracowali w wyjątkowo prymitywnych warunkach, bez pomieszczeń na warsztaty, bez zaplecza technicznego. Wykwalifikowanych pracowników trudno było ściągnąć do tworzącej się firmy, ponieważ inne przedsiębiorstwa dawały lepsze warunki i zarobku, i pracy. Baza PKS mieściła się w barakach przy ulicy 1 Sierpnia, były tam kiepsko wyposażone biura i marne stanowiska obsługi samochodów. PKS miał tam również niewielką kuźnię, gnieżdżącą się w drewnianym budynku. Cały teren był ogrodzony płotem z desek, co przypominało nieco warowny, średniowieczny obóz. PKS stale znajdował się pod ostrzałem firm budowlanych i Huty, ponieważ nie mógł sprostać zlecanym przewozom materiałów i ludzi. Kierownictwo Stacji Terenowej interweniowało stale w sprawie wyposażenia technicznego. Zarząd Okręgu PKS Kraków – mówi sprawozdanie z działalności Ekspozytury PKS z końca 1953 roku – przysłał na delegację 6 wozów marki ZIS 150, które również nie wystarczały. (…) większa ilość wozów nie miała pomieszczenia, brak było warsztatów, brak narzędzi, brak części zamiennych, brak było sił fachowych, których na terenie Stalowej Woli było szczególnie trudno uzyskać, gdyż odpowiednio wykwalifikowany robotnik szedł do pracy w Hucie, tam mógł otrzymać mieszkanie, więcej zarobił. (…) Do pracy w PKS przyjmowany był element najmniej wykwalifikowany i zamieszkały w okolicznych wsiach, mniej więcej dojeżdżał codziennie 60 km…

Sytuacja zmieniła się, gdy w Rzeszowie utworzono Zarząd Okręgu PKS. Wtedy też w Stalowej Woli od 1 czerwca 1953 roku powołano Ekspozyturę PKS. Wówczas baza PKS miała 32 pojazdy, przeważnie samochody radzieckiej produkcji, ZIS-5, natomiast pod koniec tegoż roku bez mała 60. Były to samochody radzieckie, polskie stary i traktory. W tym czasie Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego przekazało PKS-owi hotel pracowniczy, mieszczący się w baraku przy ulicy Podleśnej. Ale możliwość uzyskania kwatery nie wyeliminowała ogromnego odpływu pracowników. W 1953 roku rzeszowski PKS przystąpił do budowy zajezdni z prawdziwego zdarzenia przy ulicy Wasilewskiej, ale od samego początku inwestycja szła kulawo. Wtedy jeszcze stalowowolski PKS nie zajmował się przewozami pasażerskimi. Linie autobusowe jakie przebiegały przez Stalową Wole były obsługiwane przez Rzeszów.

Zanim postawiono dworzec

Zaraz po wojnie w Stalowej Woli przystanek autobusowy znajdował się niedaleko skrzyżowania ulicy Mickiewicza z dzisiejszą ulicą Staszica, wtedy powszechnie nazywaną szosą rozwadowską. Tu zatrzymywał się autobus zdążający z Rzeszowa do Rozwadowa, ale chevrolet pospiesznego kursu przewożący pasażerów z Rzeszowa do Warszawy, na stalowowolskim przystanku nie stawał. Do tego autobusu można było wsiąść w Rozwadowie, bo Rozwadów wtedy był prawdziwym miastem, a nie osiedlem, jak w powszechnym mniemaniu mówiono o Stalowej Woli. Później przystanek przeniesiono na jezdnię przy skrzyżowaniu ulic Narutowicza i Staszica, tuż przy tzw. „budce Banacha” w sąsiedztwie dzisiejszego sklepu społemowskiego „Delikatesy”. „budka Banacha” był małym wolno stojącym murowanym sklepikiem, w którym Można było kupić słodycze, oranżadę, papierosy, bułki… Rozebrano ją na początku lat 60. Ale przy „budce Banacha” przystanek autobusowy długo nie funkcjonował, został przeniesiony na plac Wolności.

Przewozy pasażerskie

W połowie lat 50. PKS w Stalowej Woli otrzymał zajezdnię i warsztaty naprawcze przy ul. Wasilewskiej, naprzeciw cmentarza komunalnego. W 1956 roku PKS zaczął organizować przewozy pasażerskie. W tym samym czasie, gdy uruchamiano komunikację osobową, w Ozecie zorganizowano przystanek autobusowy. W 1957 roku stalowowolski Oddział PKS otrzymał pierwsze autobusy „Star-50” i mógł uruchomić więcej linii pasażerskich. Rok później stalowowolskie autobusy zaczęły jeździć do Krakowa. Była to pierwsza pospieszna i dalekobieżna linia autobusowa obsługiwana przez PKS Stalowa Wola.

W połowie lat 60. powstał pierwszy stalowowolski dworzec autobusowy. Tzw. systemem gospodarczym PKS postawił niewielki murowany parterowy budynek przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Staszica. Był to pierwszy stalowowolski „dworzec” PKS. Kilka stanowisk odjazdowych, dwie kasy biletowe, informacja i dyżurny ruchu zapowiadający przez megafony odjazdy autobusów. Zaczynało pachnieć prawdziwie miejskim światem. Stalowowolskie lumpy upodobały sobie ów dworzec. Miejscowa kawalerka szukała łatwych do poderwania dziewczyn. W końcu lat 60. Stalową Wolą wstrząsnęła tragiczna wiadomość związana z dworcem autobusowym. Otóż pewien mężczyzna, któremu nie układało się w małżeństwie, rzucił się wraz z paroletnią córeczką pod koła nadjeżdżającego autobusu. Oboje ponieśli śmierć na miejscu.

Dla stalowowolskiego PKS 17 maja 1973 roku był znaczącą datą. Otóż tego dnia uruchomiono, jak na owe czasy, nowoczesny dworzec autobusowy przy niedawno ułożonym odcinku nowej ulicy, wtedy nazwanej Lenina, dziś Okulickiego. Na dworzec składał się dwukondygnacyjny nowy budynek, w którym znajdowały się poczekalnia, kasy, przechowalnia bagażu, stanowisko informacyjne, pokój dla matki z dzieckiem, bar, pomieszczenia sanitarne i kiosk Ruchu. Ponadto w części nieprzeznaczonej dla bezpośredniej obsługi pasażerów były biura dworca, pomieszczenia dla służby dyspozytorskiej, dla kierowców. Urządzono plac manewrowy, osiem zadaszonych stanowisk odjazdowych. Codziennie z dworca miało wyjeżdżać trzysta autobusów. W owym czasie dworzec autobusowy stał jakby na uboczu, nowa dzielnica Stalowej Woli, później określana, jako Osiedle Centralne, dopiero powstawała. Obok dworca funkcjonowała jeszcze miejska targowica, autobusy zajeżdżały od strony ulicy 1 Maja i na tę samą ulicę wracały jadąc na trasę.

Dworzec bez dachu

W latach 50. rolę autobusowego dworca pasażerskiego spełniał też odcinek drogi między bramą nr 1 a bramą nr 3 Huty. Tam zatrzymywały się samochody dowożące ludzi do pracy i po pracy do domu, często odległego o kilkadziesiąt kilometrów. Na początku lat siedemdziesiątych (1973 r.) obok Huty zbudowano zajezdnię autobusową skąd odjeżdżały autokary z pracownikami mieszkającymi w miejscowościach, do których nie docierała kolej żelazna. Pobudowano zadaszone przystanki autobusowe, wyasfaltowano duży plac manewrowy, który urządzono akurat w miejscu gdzie rósł do niedawna sosnowy las. W pobliżu zajezdni w końcu lat 60. powstał parking rowerowy, na którym znajdowały się zadaszone stanowiska dla rowerów, ale wbrew przewidywaniom korzystających z niego nie było wielu.

Z pracowniczych przejazdów nadal korzystali mieszkańcy Stalowej Woli, pragnący dostać się do wsi, jakże często rodzinnej, do których wozy PKS nie docierały albo po prostu nie prowadziły tam bite drogi. Ruch na trasach obsługiwanych przez Hutę był wcale duży, ale nie przynosił dochodów przewoźnikowi. Zwykle pieniądze za przejazd, inkasował kierowca i chował do swojej kieszeni. Pracownicy dojeżdżający do Huty za miesięczne bilety wnosili niemal symboliczne opłaty. Potem w 1960 roku Huta przekazała do stalowowolskiego Oddziału PKS pojazdy i ludzi je obsługujących. Odbyło się to nie bez oporów; kierowcy na ogół niechętnie przechodzili do nowej firmy, uznając ją za gorszą niż Huta. Niektórzy jednak pozostali w dawnym zakładzie i do PKS nie przeszli. Stalowowolski Oddział PKS, jako pierwszy w województwie i jeden z nielicznych w kraju podjął się przewozów pracowniczych. Zaczął przewozić pracowników Huty a następnie Kopalni i Zakładów Przetwórczych Siarki z Tarnobrzega oraz mieleckiej WSK. Mimo że autobusy docierały do większości wsi, tzw. „łebków” wciąż nie brakowało. Kierowcy nadal, niejako tradycyjnie, czerpali korzyści z przewozów osób, które nie posiadały miesięcznego biletu pracowniczego. Pasażerowie bez biletów miesięcznych często byli zwykłymi handlarzami przewożącymi produkty żywnościowe do wciąż źle zaopatrzonego miasta. Jeździli „z Hutą”, ale także zabierały ich samochody „z firmowcami”, czyli dowożące pracowników firm budowlanych. Warunki podróży były prymitywne. Na ogół dojeżdżano autami ciężarowymi przystosowanymi do przewozu pasażerów. Na platformie okrytej plandeką ustawiano na ogół trzy rzędy drewnianych ławek, przy kabinie kierowcy świeciła się zazwyczaj mała żarówka. Krytej platformy nie ogrzewano, więc w zimie ziąb był niesamowity. Dopiero w latach 60. na szeroką skalę zaczęto wprowadzać do komunikacji pracowniczej autobusy. Ale i te pojazdy były często przepełnione. Samochody ciężarowe, przystosowane do przewożenia ludzi zdarzało się jeszcze zobaczyć na początku lat 70.

Stalowa Wola w 1956 roku uzyskała drugi przystanek PKS. Utworzono go w Ozecie, w pobliżu elektrowni. Potem, gdy z miastem połączono Rozwadów, były dwa przystanki (Ozet, Rozwadów) i jeden dworzec autobusowy. Z biegiem lat zwiększały się przewozy pasażerskie, malały też „dzikie” dojazdy. Kierowca autobusu PKS miał obowiązek zabrać osobę bez biletu miesięcznego o ile miał wolne miejsca. Miał też obowiązek sprzedaży jednorazowego biletu dla takiego pasażera, ale często kierowcy zamiast sprzedawać bilet, pieniądze za przejazd wkładali do własnej kieszeni. Stalowowolski PKS w 1962 roku obsługiwał 40 linii pasażerskich, a w jedenaście lat potem już 88. Na koniec 1973 roku miał dwieście autobusów, w tym osiem, na owe czasy, nowoczesnych wzbudzających podziw jugosłowiańskich TAM-ów. Jeszcze w latach 50. Stalowowolski PKS utworzył swoje ekspozytury w Mielcu i Tarnobrzegu, które usamodzielniły się tworząc swoje oddziały, Mielec w 1963 r., Tarnobrzeg dziesięć lat później.