Obwodnica przetnie działki na pół

Spokój na działkach jest tylko pozorny. Śnieg przykrył zgryzoty tych z pierwszego „Hutnika”. Szósta część dzierżawców z najstarszego w mieście rodzinnego ogrodu ma już wyrok w kieszeni. Kto nie wierzył, szedł do Urzędu Miasta zajrzeć w plan budowy obwodnicy. To co prawda tylko koncepcja, ale i tak wiele mówi. Prezydent zapewnia, że działkowcy z „Hutnika I” nie zostaną skrzywdzeni, ale oni swoje wiedzą. Tylko niektórzy myślą o przeprowadzce. Większość mówi o porzuceniu hobby, które przez lata trzymało ich przy życiu.

W ich ogrodnicze życie wdarła się obwodnica miasta. Droga przez lata dyskutowana, wybrała sobie wyjście na wprost. Nie z północno-zachodniej strony Stalowej Woli, nie po pysznickiej stronie Sanu, a prosto przez ogrody działkowe. Właściwie taki przebieg drogi obwodowej był wynikiem wcześniejszych koncepcji, kiedy to zaczynano budować Trasę Podskarpową. Teraz tylko na planach pociągnięto ją w kierunku Niska. W tym jeszcze roku będzie jej szczegółowy projekt, a za 1,5 roku od ronda przy Galerii VIVO! ruszą buldożery. Ma to być na jesieni 2018 r., kiedy uda się zebrać przynajmniej część plonów z działek.

Czy w ogóle opłaca się coś siać?…

