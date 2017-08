Objazdami pojeździmy dłużej

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie nie ma szczęścia do wykonawców, którzy wygrywają przetargi na budowę mostów w Przyszowie koło Bojanowa. Jesienią ubiegłego roku z budowy zmył się wykonawca budujący przeprawę na starorzeczu Łęgu, w ubiegłym tygodniu od umowy odstąpiła firma, która miała wykonać most na Łęgu. Obie budowy miały zakończyć się do końca sierpnia. Wygląda jednak na to, że tylko jeden most będzie zrealizowany w terminie, a zatem kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość i nadal korzystać z uciążliwych objazdów.

– Przebudowa ponad 60-letniego mostu na Łęgu w Przyszowie została podjęta ze względu na jego zły stan techniczny, który był przyczyną trwających od kilku lat utrudnień w ruchu. Od 2007 roku obowiązywało tutaj ograniczenie tonażu do 20 ton oraz prędkości do 30 km/h – mówi „Sztafecie” Ewa Sudoł-Sikora, rzecznik prasowy Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie…

