O poezji i recenzjach w MBP

W czwartek, 21 września o godzinie 18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Melchiora Wańkowicza podczas podwójnego wieczoru autorskiego z czytelnikami spotkali się Małgorzata Żurecka oraz Ryszard Mścisz. Poetka prezentowała dwa tomiki: „Kos śpiewa lato” oraz „Naga malwa”, zaś satyryk, poeta, krytyk literacki i publicysta zapoznał publiczność ze swoim zbiorem recenzji twórców Podkarpacia „Czytanie nieobojętne”.

Wydany w 2016 roku tomik „Kos śpiewa lato” to wprowadzenie czytelnika do świata poezji przez świetliki w dachu domu, który poeci nazywają wrażliwością. Z kolei w tomiku „Naga malwa” nie brakuje tonów melancholijnych i nostalgicznych. – Za każdym razem, kiedy czytam wiersze Małgosi jestem pod wielkim wrażeniem, dziękuję za zaproszenie mnie do tej uczty literackiej. Bo te wiersze są szczególne, to wiersze, które potrafią łączyć piękno słowa z głębią myśli i siłą uczucia. Tam wszystko jest wyważone, wszystko wspaniale harmonizuje – recenzowała Anna Garbaczowa, krytyk literacki, autorka wielu recenzji zbiorów poezji i książek prozatorskich. Próby podsumowania dotychczasowego dorobku Małgorzaty Żureckiej podjął się z kolei Mirosław Grudzień, poeta i członek Stowarzyszenia Literackiego „Witryna”.

Ryszard Mścisz recytował wiersze Małgorzaty Żureckiej, a ta odwdzięczała się czytając recenzje zawarte w zbiorze „Czytanie nieobojętne”. – Nie jestem recenzentem, którego wszyscy się boją. Oceniając tomik poezji, czy książkę raczej szukam tego, co dobre, ewentualnie pewne rzeczy przemilczam – żartował z kolei Ryszard Mścisz, opowiadając o swojej propozycji czytelniczej. – Mam nadzieję, że taki pełniejszy przegląd moich recenzenckich poczynań zainteresuje nie tylko autorów omawianych dział, ale także innych twórców, czytelników, także recenzentów. Być może oni również pozostaną nieobojętni na to, co napisałem o różnych przeczytanych przez siebie dziełach.

Każdy chętny mógł nabyć prezentowaną literaturę, porozmawiać z twórcami, poprosić o autograf czy wspólne zdjęcie.

Był także czas na akcent muzyczny. Tym razem w bibliotece oklaskiwano zespół 8 gitarzystów z Państwowej Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli w składzie: Julia Marut, Róża Chwałek, Paulina Kosior, Kamil Wołczasty, Mateusz Wdowiak, Bartosz Dudzik, Mateusz Garbacz oraz opiekun zespołu Grzegorz Wziątka. Gitarzystów podczas utworu „Jesienne liście” wspomogła także młoda skrzypaczka Marysia Chmielowiec.