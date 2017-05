O fizyce wiedzą wszystko

– Mieliśmy okazję zmierzyć się z innymi zadaniami niż zwykle na lekcji, co prowadzi do niestandardowego myślenia. Bardzo dobre jest to, że można korzystać ze wzorów i kalkulatorów prostych, choć zaskoczyło nas, że pojawiło się w tym roku sporo „elektryki” – po zakończeniu III powiatowego Konkursu Fizycznego wypowiadali się jego uczestnicy.

Uczniowie klas trzecich z Gimnazjum w Nowosielcu oraz niżańskich Gimnazjów nr 1 i nr 3 przystąpili do trzeciej edycji Powiatowego Konkursu Fizycznego, którego organizatorem po raz kolejny było Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej wraz z nauczycielami fizyki Anna Hasiak-Tofilską oraz Krzysztofem Kolasińskim.

W tegorocznych zmaganiach fizycznych uczestnicy konkursu dysponując tabelami z wybranymi wzorami fizycznymi, mieli za zadanie rozwiązanie dziesięciu zadań z różnych dziedzin fizyki, w tym kinematyki i dynamiki punktu materialnego, hydrostatyki, termodynamiki oraz elektryczności.

Zwycięzcy Jakub Porcja z Gimnazjum nr 1 w Nisku, Aurelia Tofilska uczennica Gimnazjum nr 3 w Nisku oraz Sandra Sowa z Gimnazjum nr 1 w Nisku oraz wyróżnieni Urszula Stój z Nowosielca z Julia Siek z Gimnazjum nr 3 w Nisku otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Patronat nad konkursem objął starosta niżański Robert Bednarz.

