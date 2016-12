O dobrych marszałkach i złych dziennikarzach

Nie można inaczej nazwać ostatnich ruchów parlamentarnego PiS, jak zwykłą głupotą. Kaczyński opozycję miał już na łopatkach. Załatwiał ją „na cacy” ustawą dezubekizacyjną. Byli szpicle przykleili się do KOD-u, jak nieczystość do okrętu. Wystarczyło grać tą kartą, by zatkać wrzeszczącą gębę opozycji i przepychać wszystko. Naród byłby i tak szczęśliwy. Dla PiS-u to jednak za proste. Wypłacili sobie sowite premie w prezydiach obu izb parlamentu, a do tego jeszcze dziennikarzy przegonili. Przegrali wygraną batalię. Potem było odwracanie kota ogonem, zapewnienia, że „po konsultacji z Kaczyńskim” premie rozdadzą, a z dziennikarzami pogadają. Tak było z wycofanymi podwyżkami dla posłów i obietnicą – która tylko obietnicą zostaje – obcięcia zarobków ludziom w zarządach spółek państwowych. Oczywiście też po konsultacjach z Kaczyńskim. Czy dwór nie może z prezesem konsultować się przed?

To doprawdy mogły być dobre święta. PiS podjęło kilka zadań, przed którymi wymiękały wszystkie formacje ostatniego ćwierćwiecza. Odwagi mu nie brakuje, ale konsekwencji tak. Chwalenie się pięćsetką z plusem już nie wystarczy. Platforma zbudowała tysiące orlików, a nie uratowało to jej przed klęską. Była tak słaba, że załatwili ją zwykli kelnerzy od „Sowy i przyjaciół”. Teraz jest jeszcze słabsza jak i cała opozycja. To jednak nie powód, by rządzący zniżali się do jej poziomu i powielali jej błędy. Trzy lata temu, gdy Sejmowi marszałkowała Kopacz, dała sobie 45 tys. zł premii, a zastępcom po 40. Gdy marszałkował Komorowski, dziennikarze zostali wypchnięci z kuluarów okrągłego gmachu i wprowadzony został limit ich obecności. A teraz stare błędy są tylko powielane. Pytaniem po co, życzę świąt spokojnych.

Eugeniusz Przechera