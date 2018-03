Nożownik był niepoczytalny

Wciąż nie wiadomo, czy Konrad K., nożownik, który dopuścił się krwawej masakry w stalowowolskiej galerii VIVO! odpowie za swoje czyny przed sądem, czy też uniknie więzienia i trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Według krakowskich biegłych w chwili popełnienia przestępstwa był on niepoczytalny. Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu ma co do tego wątpliwości.

Konrad K. przebywał na obserwacji psychiatrycznej w Krakowie. W lutym do Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu dotarła pisemna opinia biegłych psychiatrów, wskazująca na pełną niepoczytalność nożownika. Tarnobrzescy śledczy doszli do wniosku, że wymaga ona uzupełnienia. Dlatego postanowili przesłuchać krakowskich biegłych.

Co wzbudziło wątpliwości tarnobrzeskiej prokuratury? Z pozostałego materiału dowodowego, na przykład z relacji lekarzy, u których leczył się podejrzany, wynikało, że nie stwierdzali u niego objawów takiej choroby psychicznej, która powodowałaby ewentualną niepoczytalność.

Prokuratura dysponuje też pisemnymi opiniami z innej sprawy karnej prowadzonej przeciwko Konradowi K. (wyłudzenie kredytu bankowego). Wówczas biegli wskazali, że jest on osobą poczytalną. Zdaniem prokuratury, o tym, że działał świadomie mogą też świadczyć przygotowania do krwawego rajdu. Konrad K. już miesiąc przed tragicznymi wydarzeniami kupił w Internecie dwa szturmowe noże, którymi później ranił przypadkowych klientów i pracowników galerii VIVO!.

Biegli psychiatrzy zostali przesłuchani przez tarnobrzeskiego prokuratora 19 marca na terenie aresztu śledczego w Krakowie. - Podtrzymali swoją pisemną opinię, w której stwierdzili, że Konrad K. w chwili ataku w galerii był niepoczytalny. Ta ustna opinia jest dość obszerna i będzie analizowana przez prokuratorów – mówi „Sztafecie” prokurator Jacek Węgrzynowicz, naczelnik Wydziału I Śledczego Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu.

Dopiero po tej analizie zostanie podjęta decyzja, czy prokuratura poprzestanie na tych opiniach (pisemnej i ustnej), czy też ewentualnie zostaną powołani inni biegli. Ze względu na obszerność materiału dowodowego taka decyzja zapadnie prawdopodobnie po 15 kwietnia.

Gdyby opinie biegłych zostały podtrzymane, to prokuratura skieruje wniosek do sądu o umorzenie postępowania ze względu na niepoczytalność i zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Przymusowe umieszczenie osoby w szpitalu psychiatrycznym (detencja sądowa) stosuje się wobec osób, co do których zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego ponownie mogą popełnić przestępstwo.

Detencja sądowa, w przeciwieństwie do kary pozbawienia wolności, nie ma określonych ram czasowych. Raz na pół roku psychiatrzy sporządzają opinię na temat stanu zdrowia psychicznego. Na jej podstawie sąd może postanowić o zakończeniu lub przedłużeniu detencji. - Proces leczenia, czy też adaptacji do społeczeństwa może być bardzo długi, nie można wykluczyć, że to może się wiązać nawet z dożywotnim pobytem w zakładzie psychiatrycznym – dodaje prokurator Węgrzynowicz.

Gdyby Konrad K. miał uniknąć więzienia ze względu na niepoczytalność, to najprawdopodobniej trafiłby do Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach. To jedna z trzech placówek w Polsce, w której funkcjonuje oddział maksymalnego zabezpieczenia. Trafiają tam najniebezpieczniejsi chorzy psychicznie przestępcy: gwałciciele, pedofile, mordercy, podpalacze.

W tym zakładzie przebywa między innymi Krzysztof S., który był jednym z oskarżonych w sprawie potrójnego zabójstwa w Stalowej Woli. Uniknął kary więzienia, bo został uznany za niepoczytalnego.