Nowy sprzęt trafił do szpitala

[Zdjęcia] Dwa kardiomonitory, stół operacyjny, aparat RTG z ramieniem C, aparat USG, dwa lasery biostymulacyjne oraz aparat do elektrokoagulacji z funkcją waporyzacji. To właśnie między innymi te nowoczesne urządzenia trafiły w ostatnim czasie do niżańskiego szpitala. Zakupiły je Starostwo Powiatowe oraz gminy powiatu niżańskiego. Sprzęt oficjalnie przekazano do użytku 9 lutego.

Powiat Niżański wsparł szpital największą pomocą. W 2016 roku z budżetu powiatu na zakupy dla szpitala przeznaczono aż 565 tysięcy złotych. Za te pieniądze zakupiono m.in. zestaw endoskopowy, bronchofiberoskop i 2 kardiomonitory na salę pooperacyjną Oddziału Ortopedycznego, które kosztowały aż 292 tysiące złotych. 136 tysięcy złotych powiat przeznaczył na zakup stołu operacyjnego, przeziernego do aparatu rtg z ramieniem C. Taką samą kwotą wsparto zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem, który 30 grudnia oficjalnie oddano do użytku.

Nie tylko Starostwo Powiatowe, ale też włodarze niżańskich gmin wsparli w minionym roku lokalny szpital. Wśród nich przoduje gmina Nisko, która przeznaczyła na szpitalne zakupy aż 380 tysięcy złotych. Najistotniejszym zakupem Niska dla szpitala był aparat RTG z ramieniem C dla Oddziały Ortopedycznego. Ten nowoczesny sprzęt kosztował 300 tysięcy złotych. Samorząd Niska zakupił też aparat USG dla Oddziału Chirurgicznego za 60 tysięcy oraz sprzęt rehabilitacyjny za blisko 20 tysięcy złotych, w tym wózek do przewożenia chorych dla Izby Przyjęć, laser biostymulacyjny dla Pracowni Rehabilitacji Przychodni Specjalistycznej w Nisku, rotor kończyn górnych, stół do ćwiczeń manualnych oraz osprzęt do kabiny UGUL i drobny sprzęt rehabilitacyjny dla Pracowni Rehabilitacji.

Znaczącego wsparcia udzieliła też gmina Rudnik nad Sanem, która przekazała w sumie 45 tysięcy złotych. Na tą kwotę złożyło się dofinansowanie zakupu aparatu USG i przystawki do biopsji dla głowicy endovaginalnej oraz remont rudnickiej przychodni. Dwa lasery biostymulacyjne, za 20 tysięcy złotych, z przeznaczeniem dla Pracowni Rehabilitacyjnej szpitala przeznaczyła gmina Ulanów. Z kolei Jeżowe za taką samą kwotę zakupiło aparat do elektrokoagulacji z funkcją waporyzacji dla Oddziału Ortopedycznego. Wsparcie dla szpitala, w wysokości 10 tysięcy złotych, przekazała również gmina Jarocin. Za te pieniądze zakupiono kardiotokograf i pompę infuzyjną.

Nieco inną pomoc dla szpitala zaoferowała gmina Krzeszów. Samorząd ten rokrocznie, od maja 2010 roku, pokrywa koszty związane ze stacjonowaniem w Krzeszowie Zespołu Wyjazdowego Ratownictwa Medycznego. Także w zeszłym roku Krzeszów przygotował pomieszczenia w budynku ZOZ-u na potrzeby ratowników oraz wiatę na karetkę. Rocznie jest to pomoc na kwotę 7350 złotych.