Nowy dowódca niżańskich saperów

[Zdjęcia i film] Zgodnie z rozkazem dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych od 7 kwietnia stacjonujący w Nisku 16 Tczewski Batalion Saperów ma nowego dowódcę. Został nim pochodzący ze Stalowej Woli podpułkownik Grzegorz Grobel.

Uroczystość odbyła się w piątkowe popołudnie i miała niezwykle uroczysty przebieg. Ceremonia przejęcia obowiązków odbyła się w obecności nowego dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich pułkownika Ryszarda Pietrasa. Obecni byli także dowódcy formacji wojskowych, policyjnych i strażackich z terenu powiatu niżańskiego oraz samorządowcy.

Nowy dowódca przejął obowiązki z rąk majora Radosława Podolskiego, który przez ostatnie miesiące pełnił obowiązki dowódcy 16 Batalionu Saperów.

Ppłk Grzegorz Grobel pochodzi ze Stalowej Woli. Uczęszczał do Publicznej Szkoły Podstawowej w Radomyślu nad Sanem, a następnie do Technikum Budowlanego w Stalowej Woli, które ukończył w 1990 roku. Służbę wojskową rozpoczął 24 września 1991 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Inżynierii Wojskowej we Wrocławiu. Po promocji na pierwszy stopień oficerski, w czerwcu 1995 roku, został wyznaczony na pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu kafarów w 12 Pułku Komunikacyjnym Ziemi Niżańskiej w Nisku, a w lutym 1998 roku na stanowisko dowódcy kompanii budowy podpór w tymże pułku.

W latach 2001-2003 studiował w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, a następnie przez cztery lata służył w Terenowym Aparacie Mobilizacyjnym w 12 Ośrodku Przechowywania Sprzętu w Nisku. We wrześniu 2007 roku, został wyznaczony do pełnienia służby w Centralnej Grupie Wsparcia Współpracy Cywilno- Wojskowej w Kielcach, na stanowisku dowódca zespołu specjalistów infrastruktury cywilnej. Od maja do października 2008 roku dowodził Grupą Wsparcia CIMIC (Civil Military Cooperation) w ramach III zmiany PKW Afganistan, a po powrocie wyznaczony został do Polskiej Grupy Bojowej Unii Europejskiej.

W kwietniu 2010 roku objął stanowisko specjalisty w Szefostwie Inżynierii Wojskowej w Warszawie, zaś od sierpnia 2013 roku do 2016 roku pełnił służbę w Oddziale Inżynierii Euro korpusu w Strasburgu na stanowisku oficera ds. infrastruktury operacyjnej. Zanim trafił z powrotem do Niska przez rok był szefem sekcji szkolenia w Zespole Rozminowania w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.