W Nowej Sarzynie otwarto plac zabaw dla niepełnosprawnych dzieci

24 października w Nowej Sarzynie odbyło się uroczyste otwarcie nowego placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych, którego współfundatorem jest spółka CIECH Sarzyna – największy polski producent środków ochrony roślin. To kolejny projekt z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zrealizowany przez firmę w ramach obchodów jej 80-lecia.

Otwarty w Nowej Sarzynie plac zabaw to pierwszy i jedyny w tej części regionu obiekt tego typu dedykowany osobom niepełnosprawnym. Wartość inwestycji wyniosła do tej pory 70 tysięcy złotych.

Uroczystość była połączona z oficjalnym oddaniem założonego przez Stowarzyszenie „Integracja bez Granic” przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele firm – współfundatorów placu zabaw – prezes Zarządu CIECH Sarzyna Mariusz Grelewicz oraz prezes Zarządu Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Iwona Sierżęga, a także burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna – Andrzej Rychel.

Stowarzyszenie „Integracja bez Granic” reprezentowali m.in. Dorota Płachta – koordynująca projekt budowy placu zabaw, Anna Paszek – prezes stowarzyszenia oraz Magdalena Kusy – dyrektor przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych w Nowej Sarzynie, a także rodzice wraz dziećmi.

Uroczystość uświetniła wystawa 2400 szalików sportowych (największa kolekcja w Polsce zgłoszona do Księgi rekordów Guinnessa), którą zgromadził podopieczny Stowarzyszenia – Patryk Grab.

– Niewiele osób pamięta, że miasto Nowa Sarzyna powstało wokół naszych zakładów, które sfinansowały budowę osiedli, szkół czy szpitala. Jesteśmy ważną częścią lokalnej społeczności, dla której chcemy być dobrym sąsiadem. Zatrudniamy ponad 600 pracowników oraz utrzymujemy wiele lokalnych firm. Dlatego chcemy nadal rozwijać się z korzyścią dla społeczności lokalnej, gospodarki regionu oraz całego kraju – mówi Mariusz Grelewicz, prezes Zarządu CIECH Sarzyna.

Budowa placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych to kolejny projekt CIECH Sarzyna z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, zrealizowany przez firmę w ramach obchodów jej 80-lecia, którego celem jest rewitalizacja przestrzeni publicznej w regionie.

W czerwcu Spółka dokonała rewitalizacji przestrzeni przy Ośrodku Kultury w Nowej Sarzynie oraz terenów przed fabryką CIECH Sarzyna. W ramach podjętych działań opracowano profesjonalny projekt, założono trawnik, usunięto stare i zniszczone rośliny, a na ich miejsce zasadzono nowe rabatowe.