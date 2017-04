Nowe maszyny Dressta będą produkowane w Stalowej Woli

Producent urządzeń budowlanych LiuGong (Guangxi, Chiny) ogłosił plany rozbudowy zakładu produkcyjnego Liugong Dressta Machinery w Stalowej Woli. Z chińskiej fabryki zostanie tam przeniesiona m.in. produkcja czterech nowych modeli maszyn.

Wbrew panującym – niezależnie od branży – tendencjom do przenoszenia produkcji z zachodu na wschód, głównie do Azji, co ma wiązać się z obniżeniem kosztów procesu, w Stalowej Woli od kwietnia br. rozpoczyna się produkcja 4 nowych maszyn, którą fabryka przejęła od swojego chińskiego odpowiednika.

Będą to 3 modele nowego typu koparki gąsienicowej serii E (922E, 925E i 936E; od 25 do 36 ton) dotychczas nie produkowanej w Stalowej Woli oraz ładowarka kołowa 856H (160 Kw). W niedalekiej przyszłości planowane jest wprowadzenie do produkcji kolejnego modelu ładowarki kołowej, aby obejmowała ona w sumie dwie nowe maszyny tego typu.

– Jesteśmy przekonani, że pracownicy naszej fabryki w Stalowej Woli podołają nowemu wyzwaniu – powiedział Teddy Wu, prezes Liugong Dressta Machinery (LDM). Planujemy wzrost sprzedaży produktów LiuGong na ważnych rynkach europejskich i konsekwentnie będziemy dążyć do uzyskania wiodącej pozycji na rynku urządzeń budowlanych. Osiągnięcie tych celów i realizacja założonej strategii nie byłaby możliwa bez doświadczonej i zaangażowanej załogi, z którą pracujemy w Stalowej Woli – dodaje.

Uruchomienie produkcji kolejnych modeli maszyn w Polsce ma poprawić wydajność operacyjną firmy, a wykorzystanie silnego i konkurencyjnego europejskiego łańcucha dystrybucji, skróci terminy dostaw do dealerów i w konsekwencji – do Klientów. Celem jest również zwiększenie asortymentu produkowanych w Stalowej Woli maszyn. W perspektywie oznacza to poprawę konkurencyjności Liugong Dressta Machinery na rynkach branży maszyn budowlanych i zwiększenie możliwości sprzedaży, a więc równocześnie większą produkcję. W niedalekiej przyszłości oznacza to również zwiększenie liczby miejsc pracy, co zdecydowanie pozytywnie wpłynie na lokalny rynek.

– Mamy nadzieję, że za naszym przykładem pójdą również inni zagraniczni inwestorzy. Mija 5 lat odkąd pojawiliśmy się w Stalowej Woli i czujemy się częścią społeczności lokalnej, nie tylko jako jeden z największych pracodawców w regionie. Chcemy, aby nasze inwestycje przynosiły korzyści również mieszkańcom oraz przyczyniały się do rozwoju gospodarczego miasta i okolicy – podkreślił Teddy Wu, prezes Liugong Dressta Machinery.

W ramach realizacji strategii spółka planuje również utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Stalowej Woli. Pozwoli to opracowywać i wdrażać nowe rozwiązania, które będą odpowiedzią na zmieniające się potrzeby Klientów oraz dostosowywać produkty do rynków w Europie oraz na światowym rynku branży maszyn budowlanych.