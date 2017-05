Noc Bibliotek z lekką nutką PRL-u

Trzecia Noc Bibliotek w Stalowej Woli już w piątek, 12 maja. Będzie spotkanie z podróżnikiem, kiermasz książek na wagę, a przede wszystkim MBP cofnie kalendarz o kilkadziesiąt lat wstecz do czasów PRL-u.

Oto z czego można skorzystać w MBP przy ul. ks. J. Popiełuszki 10. Na start o 18:30 – spotkanie autorskie „PoDrodze Afryka – Jak „Mały Fiat” podbił Afrykę”. O swojej podróży „maluchem” z Egiptu do RPA opowie Arkady Paweł Fiedler, wnuk pisarza i podróżnika Arkadego Fiedlera. Na spotkanie zapraszamy do sali konferencyjnej na II piętro obiektu. O godzinie 19:30 rozpocznie się kiermasz książek, gry i zabawy, wyświetlanie bajek, wieczorek winylowy oraz wystawa. Książki na kiermaszu będziemy mogli tym razem kupić na wagę. Sympatycy muzyki posłuchają szlagierów z lat 60-tych, 70–tych, 80–tych. Muzyka popłynie z płyt winylowych odtwarzanych na gramofonie. Usłyszymy m. in. Krzysztofa Krawczyka, Tercet Egzotyczny, Andrzeja Rosiewicza, Halinę Frąckowiak, Maanam… Chętni będą mogli zatańczyć w takt muzyki z minionych lat.

Czytelnicy, którzy odwiedzą bibliotekę w czasie Nocy Bibliotek poczytają prasę wydawaną w czasach PRL-u. Z kolei całe rodziny zapraszamy do gier i zabaw popularnych w tamtym czasie. Będzie można pograć w przestrzennego Chińczyka, niezapomniane klasy oraz wymagające sprytu i cierpliwości kapsle. Miłośnicy gier planszowych zagrają we współczesne gry planszowe dotyczące życia w PRL- u.

W piwnicy biblioteki zapraszamy na projekcję bajek dla dzieci. Do wyboru jest około 30 tytułów bajek z kliszy – „Przygody Pchły Szachrajki”, „Opowiedział Dzięcioł Sowie”, „Krakowski Lajkonik” i wiele innych. MBP przygotowała również wystawę materiałów bibliotecznych, przedmiotów codziennego użytku, zabawek i różnorodnych sprzętów nawiązujących do czasów PRL–u.

Podczas Nocy Bibliotek czytelnicy będą mogli wypożyczyć lub zwrócić książki i audiobooki oraz skorzystać z czytelni prasy i czytelni internetowej Biblioteki Głównej MBP, ul. Popiełuszki 10, w godzinach 19:30 – 22:00, po spotkaniu autorskim z Arkadym Pawłem Fiedlerem. Jeśli nie wybieramy się na Noc Bibliotek, warto wiedzieć, że 12 maja MBP będzie funkcjonowała w godzinach 9.00 – 15.00.