„No i Fajnie” w SDK

[Zdjęcia] Kolejny koncert z cyklu „Muzyka pod księżycem” już za nami. Tym razem publiczność wsłuchała się w łagodne dźwięki proponowane przez zespół „No i Fajnie”.

W minioną sobotę pogoda dopisała, dzięki czemu koncert mógł odbyć się w atrium Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli. Mieszkańcy zjawili się licznie by posłuchać standardów muzyki rozrywkowej.

Grupa muzyczna „No i Fajnie” powstała we Wrześniu 2016 roku. Początkowy skład zespołu to trio – vocal – Anna Kara, gitara akustyczna – Roman Kara oraz harmonijka ustna – Darek Sierpniak. Trio swój pierwszy występ miało na deskach Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli podczas cyklicznej imprezy Fiesta Harmonica Festival, gdzie wystąpili z utworem „Moon river” we własnej aranżacji. W 2017 roku do grupy dołączyła Hanna Terlecka grająca na skrzypcach oraz Mariusz Spilarewicz grający na Kontrabasie.

Podczas sobotniego koncertu w Spółdzielczym Domu Kultury zespół wprowadził publiczność w łagodny klimat takimi przebojami jak: „Blue Moon”, „Serce to jest muzyk”, „Moon river” czy „W moim magicznym domu”.

W przyszłą sobotę, tj. 22 lipca, SDK zaprasza na koncert zespołu „Simple Note”.