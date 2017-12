Niżańskie mażoretki szukają nowej nazwy

Członkinie Reprezentacyjnej Sekcji Tanecznej Mażoretek Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” chcą mieć nową nazwę. O pomoc w jej wymyśleniu poprosiły swoich sympatyków. Na autora zwycięskiej propozycji czeka niespodzianka od zespołu. Swoje propozycje można składać na profilu grupy na Facebooku.

- Nowe czasy – nowa nazwa! Reprezentacyjna Sekcja Taneczna Mażoretek Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” ma już prawie 8 lat. Wiele się przez te lata wydarzyło. Nasze mażoretki osiągały sukcesy małe i te duże, rozwijały się i rosły w liczbach, od jednej grupy w 2010 roku do 4 grup w roku bieżącym. Ciągle idziemy do przodu, pracujemy i nie spoczywamy na laurach. Postanowiliśmy jednak, że nowy rok kulturalny to dobry czas na zmiany. A dokładnie zmianę nazwy zespołu. I tu prosimy was o pomoc – apelują dziewczęta z sekcji mażoretek. - Będzie dla nas wielką przyjemnością, jeśli pomożecie nam znaleźć odpowiednią nazwę, wspólną dla wszystkich naszych grup. Jedyne co was ogranicza to wyobraźnia. Swoje propozycje podawajcie w komentarzach. Dla zwycięskiej nazwy przewidziany upominek od zespołu.