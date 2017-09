Na niżańskich Malcach szkoła na razie siedmioklasowa

Na swoim postawili rodzice sześciorga uczniów siódmej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 na niżańskim osiedlu Malce. Mimo wielu zabiegów władz miasta 4 września posłali dzieci do szkoły na swoim osiedlu. Tym samym placówka zaczęła działać jako siedmioklasowa. O jej dalszych losach mieszkańcy będą dyskutować z władzami miasta już w czwartek.

– Od lat zabiegamy o dobudowanie dwóch klas i świetlicy. Rok temu chcieliśmy to zadanie zgłosić do budżetu. Liczymy, że w obecnej sytuacji to się uda i tym samym rozwiążemy problem z funkcjonowaniem szkoły – mówi „Sztafecie” Marek Beer, przewodniczący osiedla.

Przypomnimy. Przeprowadzone wbrew części rodziców przekształcenie szkoły na Malcach w placówkę z klasami 0-3 nie doszło do skutku. W marcu radni miejscy przegłosowali uchwałę o przekształceniu PSP nr 6 zgodnie z wcześniej wypracowanym stanowiskiem w szkołę z klasami 1-3 i oddziałem przedszkolnym, mimo że negatywne stanowisko do niej zgłosił podkarpacki kurator oświaty, protestowali też rodzice części dzieci. Miesiąc później wojewoda stwierdził nieważność uchwały, a samorząd odwołał się od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten w połowie sierpnia oddalił skargę rady miejskiej. Decyzja sądu oznaczała, że uchwała rady jest nieważna, a szkoła od września ma zacząć funkcjonować jako ośmioklasowa.