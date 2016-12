Niżański szpital ma nową karetkę

437 tysięcy złotych kosztowała nowa karetka, która w piątek 30 grudnia trafiła do niżańskiego szpitala.

– Środki na zakup tego ambulansu pochodzą z dotacji wojewody, jest to 300 tysięcy złotych i budżetu Powiatu Niżański, który dołożył 137 tysięcy złotych – podkreśla starosta niżański Robert Bednarz. – Cieszymy się, że ten nowy ambulans będzie stanowił wyposażenie naszego szpitala powiatowego i będzie można wykorzystywać go do ratowania ludzkiego życia.

Jak wymienia kierownik Działu Pomocy Doraźnej niżańskiego szpitala Jadwiga Bielecka, na wyposażeniu karetki znalazł się m.in. defibrylator, respirator, pompa infuzyjna, wyposażony w pełni plecak ratowniczy, nosze do transportowania pacjenta, szyny do złamań, zestaw do oparzeń, do amputowanych kończyn, deski ortopedyczne, krzesełko kardiologiczne, płachtę do przenoszenia pacjenta w warunkach gdy nie mieszczą się nosze, deska pediatryczna, pasy do przewożenia dzieci na noszach. – Sama karetka to jednak za mało. Mamy zestaw doskonałych lekarzy, to bardzo wysokiej klasy specjaliści i wspaniałych ratowników, z długoletnim stażem – dodaje Bielecka.

