Niżański konwent o wojsku, policji i dożynkach

Przed kilkoma dniami odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Niżańskiego, poza włodarzami gmin i powiatu uczestniczyli w nim też komendant WKU w Nisku ppłk Leszek Stępień, dowódca Batalionu Lekkiej Piechoty ppłk Tomasz Poninkiewicz i szef Wydziału Rekrutacji WKU w Nisku mjr Krzysztof Jasiński, którzy w formie prezentacji przedstawili informacje o zasadach naboru i formach pełnienia służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, w kontekście powstającego w Nisku Batalionu Obrony Terytorialnej (BOT).

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) – jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof. Żołnierze BOT będą dokładnie znać swój rejon, jego sieć dróg, istniejące niedogodności terenu, a także będą współpracować z lokalnym samorządem. Wszyscy zainteresowani naborem do BOT mogą uzyskać informacje na ten temat w Punkcie Informacyjnym w WKU, w Nisku. Ponadto, przedstawiciele wojska zwrócili się do obecnych na konwencie wójtów i burmistrzów z prośbą o pomoc w zorganizowaniu, w gminach powiatu, spotkań informacyjnych, mających na celu zachęcenie mieszkańców powiatu do wstąpienia w szeregi BOT.

Przedmiotem konwentu było również omówienie spraw związanych z organizacją dożynek powiatowych, które w tym roku odbędą się w Jarocinie, a które zorganizowane zostaną we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Państwa Jarocin i GOKSTiR w Jarocinie, oraz Wojewódzkich Obchodów Święta Policji w Nisku i związanego z nim nadania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Nisku.