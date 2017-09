Niżański fotograf pokaże swoje zdjęcia w Przemyślu

W piątek, 22 września, w Centrum Kulturalnym w Przemyślu odbędzie się indywidualna wystawa fotograficzna pt. „Europa w ciszy” autorstwa Marcina Walko, fotografa pochodzącego z Niska i studenta rzeszowskiej WSIiZ.

– Europa w ciszy, to podróż po intymnych zakątkach starego kontynentu. Ostre górskie szczyty, przełęcze i bezludne równiny, leśne jeziora i wszystko co swoje kształty zawdzięcza żywiołom – tłumaczy autor wystawy Marcin Walko. – W ciszy obserwujemy, przekonujemy się o monumentalności i znaczeniu otaczającego świata. Europa zachwyca historycznie, ekscytuje geografią kształtu oraz dostępnością odmiennych przestrzeni. Uważam, że kolor nadaje zdjęciom ekspresji tylko po to żeby właśnie nim się zachwycać. Panchromatyka na moich fotografiach pozwala odciąć widza od wrażeń wielobarwności i skoncentrować się na kształcie, przestrzeni, kontraście i monumentalności „figur” przedstawianych. Klasycy i kadry które na stałe wpisały się w historię fotografii pejzażu pracowali na materiałach czarno-białych, stąd kontynuacja „starej szkoły”, temu hołduję i raczej tego będę się trzymał.

Marcin Walko w swoim życiorysie ma różne działania artystyczne, głównie związane z fotografią. Obecnie jest studentem dziennikarstwa i komunikacji społecznej w WSIiZ w Rzeszowie.

–

Autor wystawy, mimo młodego wieku jest zdobywcą nagród na międzynarodowych konkursach fotograficznym m.in. Discover Europe oraz Monovisions Photography Awards.

Wernisaż prac Marcina Walko w Centrum Kulturalnym w Przemyślu rozpocznie się o godz. 17.

Share 0 Share 0 Share 0