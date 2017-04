Niżańscy saperzy świętowali

[Zdjęcia i filmy] W piątkowe popołudnie w Garnizonie Nisko odbyły się uroczystości związane z Dniem Sapera. Były odznaczenia, medale, nagrody. Nie zabrakło też ciepłych słów i podziękowań, które do swoich żołnierzy skierowali dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich płk Ryszard Pietras oraz dowódca 16. Tczewskiego Batalionu Saperów ppłk Grzegorz Grobel.

– Żadna bitwa, a zawżdy wojna odbyć się bez saperów nie może, a gdy pokój nastanie oni ciągle w walce są. W słowach Tadeusza Kościuszki zawiera się cała istota naszej saperskiej służby. Służby nie tylko w czasie wojny, ale wówczas gdy zamilkną działa – tymi słowami zwrócił się do swoich żołnierzy ppłk Grobel. Chwilę później najbardziej zasłużonych wyróżnił odznakami pamiątkowymi i ryngrafami. Wyróżniających się żołnierzy wyróżnił także dowódca 3 Batalionu Inżynieryjnego.

Świętowaniu niżańskich saperów towarzyszył Dzień Otwartych Koszar, była to znakomita okazja by zwiedzić zamknięty na co dzień Garnizon Nisko oraz obejrzeć sprzęt którym posługują się stacjonujący tu żołnierze. Ogromną atrakcję okazała się też wojskowa grochówka do której ustawiła się gigantyczna kolejka. Sporym zainteresowaniem cieszyła się też wystawa przygotowana przez niżańskie Koło Numizmatyczne. Nie zabrakło też pokazu Reprezentacyjnej Sekcji Tanecznej Mażoretek oraz recitalu solistek NCK „Sokół”.