Nissan dachował w Nalepach

W niedzielę 1 października niżańscy policjanci pracowali na miejscu wypadku drogowego pomiędzy Jarocinem a Nalepami. Do szpitala zostali przewiezieni trzej pasażerowie z nissana.

Przed godz. 16, na drodze pomiędzy miejscowościami Jarocin i Nalepy, kierowca nissana primastery zjechał do rowu i dachował. Z relacji uczestników zdarzenia wynika, że kierowca stracił panowanie nad pojazdem w chwili, gdy chciał ominąć sarnę. Pojazd zjechał na pobocze, następnie do rowu i dachował. Samochodem jechało 6 osób. Troje pasażerów zostało przewiezionych do szpitala. Dwoje z nich wyszło po udzieleniu pomocy ambulatoryjnej.

Kierowca nissana 18-latetek z Golc, był trzeźwy.

Info: KPP Nisko