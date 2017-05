W Nisku uczcili 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

[Zdjęcia i film] Mszą świętą w sanktuarium św. Józefa rozpoczęły się niżańskie uroczystości upamiętniające rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po nabożeństwie przyszła kolej na przemarsz ulicami miasta i okolicznościowe przemówienia, które wygłoszono na placu Wolności. Także tu, pod Pomnikiem Wdzięczności odczytano apel pamięci, wystrzelono salwę honorową i złożono kwiaty.

– Gromadzimy się dzisiaj na niżańskim placu Wolności, by uczestniczyć w doniosłej uroczystości 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tym samym składamy hołd twórcom testamentu Rzeczypospolitej, zbudowanego wokół praw i swobód obywatelskich, tolerancji, wolności wyznania, pokoju – mówił do zgromadzonych mieszkańców burmistrz Niska Julian Ozimek.

Przypomniał, że to właśnie w Polsce 3 maja 1791 roku uchwalono pierwszą w Europie i drugą na świecie Konstytucję. Dokument ten, będący dziełem Sejmu Czteroletniego, ukazywał Polskę jako kraj oświecony i nowoczesny, a zarazem stabilizował podstawy państwa.

– Dzień uchwalenia Konstytucji to zawsze święto piękne i radosne. Święto, które pobudza nas do refleksji nad wartościami, jakie winniśmy czerpać z doświadczenia naszych przodków. Tych, którzy chcąc zadbać o dobro wszystkich, dążyli do ustanowienia takiego prawa, które nie tylko nałoży na nas obowiązki, ale też da wszystkim równe i niezbywalne prawa. Zwiastując naprawę Państwa, uchwalona 226 lat temu Konstytucja pokazała Polakom, że mimo politycznych podziałów i różnych poglądów, można wspólnie szukać drogi do zrozumienia wzajemnych racji i przezwyciężać uprzedzenia. Dzisiaj winniśmy pamiętać o wydarzeniach z przeszłości i jednocześnie z nadzieją spoglądać w przyszłość. Musimy mieć świadomość że szacunek do naszej Ojczyzny to również szacunek okazywany innym, ale i cześć dla symboli narodowych, pamięć dla bohaterów i uczestnictwo w uroczystościach – przypominał niżański burmistrz.

Po przemówieniach, które oprócz burmistrza Ozimka, wygłosił też wicestarosta niżański Adam Mach, przyszła kolej Apel Pamięci i salwę honorową, którą oddali żołnierze Garnizonu Nisko.



Obchody zakończył program artystyczny w wykonaniu Reprezentacyjnej Sekcji Tanecznej Mażoretek „NCK” Nisko.