W Nisku ruszą zapisy do przedszkoli i szkół podstawowych

Od 3 kwietnia rodzice będą mogli zapisywać swoje pociechy do przedszkoli i klas I szkół podstawowych na terenie gminy Nisko. Rekrutacja zakończy się 14 kwietnia, natomiast 5 maja zostaną ogłoszone jej wyniki.

Rekrutacja do przedszkoli dotyczy dzieci w wieku od 3 do 6 lat, urodzonych w latach 2011-2014 oraz dzieci powyżej 6 lat, które na podstawie opinii psychologiczno-pedagogicznej nie zostały jeszcze zakwalifikowane do spełniania obowiązku szkolnego. Rekrutacja w publicznych przedszkolach na rok szkolny 2017/2018 prowadzona będzie do Przedszkola nr 1 w Nisku oraz do nowo otwartego Przedszkola nr 2 w Nisku, które będzie funkcjonować od września tego roku w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Nisku-Podwolinie. Co ważne ze względów organizacyjnych rekrutacja do obu przedszkoli prowadzona będzie w budynku Przedszkola nr 1 w Nisku, ul. Szopena 33 (tel. 15 687 24 51, 15 841 21 43).

Z kolei rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dotyczy dzieci w wieku 6 lat, urodzonych w 2011 roku, które obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Rekrutacja prowadzona będzie: w publicznych szkołach podstawowej nr 1, 3, 4, 5, 6 w Nisku oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Zarzeczu i Publicznej Szkole Podstawowej w Nowosielcu.

Kamila Brzezińska