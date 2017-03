NISKO. Rusz z Ekstremalną Drogę Krzyżową

31 marca z Niska ruszy wyjątkowa droga krzyżowa. Pątnicy pokonają około 42 km by dotrzeć do Leżajska.

Ekstremalna Droga Krzyżowa to propozycja dla odważnych, wytrwałych i poszukujących, dająca możliwość w ciszy, samotności i w nocy przyjrzenia się sobie, odkrywania Boga, modlitwy. To wyjątkowa okazja do skonfrontowania swojej słabości z Mocą i Boga.

Drogę krzyżową poprzedzi msza święta, która zostanie odprawiona o godz. 20 w sanktuarium Świętego Józefa w Nisku. Pątnicy wyruszą wyznaczonym szlakiem, głównie bocznymi drogami do Leżajska.

Aby wciąć udział w EDK należy wcześniej się zapisać. Można to zrobić poprzez stronę internetową www.edk.org.pl. Jak podkreślają organizatorzy, zapisy nie wiążą się z żadną opłatą, ale mają znaczenie techniczne.