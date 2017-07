Nieproste losy krętej drogi

– Tiry jeżdżą tędy codziennie, ledwie mieszczą się w tych wąskich zakrętach. Strach puszczać dzieci same, a większość chodzi do szkoły w Jastkowicach – skarżą się mieszkańcy ul. Kochanowskiego w Brandwicy, leżącej pomiędzy Jastkowicami, a drogą krajową nr 855. Remont tego odcinka drogi Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli planowało w 2015 roku. Powstał nawet projekt za 25 tys. złotych. Do realizacji remontu nie doszło, bo gmina Pysznica nie zgodziła się uczestniczyć w jego kosztach.

Ul. Kochanowskiego jest bardzo kręta i wąska, nie ma przy niej chodników, trudno też mówić o poboczu z prawdziwego zdarzenia. Obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 40 km/h i dopuszczalny ciężar pojazdów do 10 ton. – Tych ograniczeń się tu nie przestrzega, ciężarówki z ciężkim ładunkiem kursują tu ciągle z piaskiem z kopalni piasku w Pysznicy, z drewnem do Jastkowic czy z fabryki okien. Nie pomaga też fakt, że jest to droga lokalna przeznaczona tylko do dojazdu dla miejscowych, bo tiry z innych powiatów i województw robią sobie tędy tranzyt, żeby ominąć inspekcję drogową, która często stoi w Nisku – mówi mieszkaniec Brandwicy.

Mówi się o spisku

Mieszkańcy przekonują, że przejeżdżające pod ich płotami ciężarówki to nie tylko uciążliwość, ale także realne niebezpieczeństwo. Nie brakuje także teorii spiskowej. – Tiry jeżdżą tędy codziennie, ledwie mieszczą się w tych wąskich zakrętach. Strach puszczać dzieci same, a większość chodzi do szkoły w Jastkowicach. Pierwszy raz o remoncie tej drogi mówiło się w 2004 roku, przy okazji modernizacji mostu na Sanie w Brandwicy. Wtedy się nie udało, podobnie i teraz, a już mieliśmy nadzieję, bo przecież powstał projekt i mówiło się, że wójt ze starostą się dogadali co do kosztów, i znowu nic. To wygląda jak jakaś zmowa, może chodzi o to, że po remoncie, kiedy powstaną chodniki i wysokie krawężniki, to duże ciężarówki nie będą w stanie przejechać? Już sami nie wiemy, co o tym myśleć – skarżą się mieszkańcy ul. Kochanowskiego w Brandwicy…

