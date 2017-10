W Niemczech brakuje edukacji seksualnej dla nauczycieli

Rozmowa z dr. JAKOBEM PASTOTTEREM z Monachium, dyrektorem Niemieckiego Instytutu ds. Porad Życia i Seksualności DGSS i profesorem American Academy of Clinical Sexologists, który odwiedził Stalową Wolę na zaproszenie stalowowolskiego Wydziału Zamiejscowego KUL. 28 września dr Pastotter wygłosił referat „Rozwój seksualny w kontekście spożywania narkotyków”.

– Skąd pomysł powiązania seksualności z narkotykami?

– Zjawiska wczesnej inicjacji seksualnej i pozamałżeńska aktywność seksualna oraz zażywanie narkotyków są to bardzo podobne zagrożenia. Te obszary ryzyka w wielu aspektach się łączą. Konsekwencje tych zachowań są zawsze szkodliwe społecznie. Dlatego ważne jest, żeby wiedzieć jak im zapobiegać za wszelką cenę.

– Te zagrożenia objawiają się też najmocniej w podobnym wieku, na podobnym etapie rozwoju młodzieży. Czy rzeczywiście współcześnie ciągle jest to tak duży problem?

– W dzisiejszych czasach nie wiemy jak postępować z młodzieżą w wieku pomiędzy 10 a 20 lat. Boimy się, że nie są w stanie kontrolować swoich zachowań w konfrontacji z takimi zjawiskami jak seks i narkotyki. Z jednej strony mamy więc podejście z przesadną kontrolą i zakazami, a z drugiej jest podejście liberalne, które sprowadza się do tego, że rodzic zachęca młodzież do podejmowania wczesnego współżycia: „jeszcze nie próbowałeś seksu? Zaproś swojego chłopaka, żeby się z tobą przespał”. Pod pięknym hasłem „ciesz się swoją młodością” rozumie się, że nastolatkowie powinni więcej konsumować i doświadczać. Takie podejście wywołuje we mnie niesmak. Pozbawia ono akt seksualny duchowych pierwiastków i sprowadza partnerów do roli dilda na dwóch nogach.

– Czy w szkołach powinna być wiec edukacja seksualna?

– I znowu pytanie brzmi, co uważamy za edukację seksualną? To jest bardzo trudne do uchwycenia. Optymalna edukacja seksualna powinna polegać na dawaniu odpowiedzi na pytania młodych ludzi. Optymalne podejście jest takie, że jeśli twoje dziecko ma pytanie, to spróbuj zejść do jego poziomu i daj mu odpowiedź dostosowaną do tego poziomu. Często dorośli popełniają błąd, przekazując w odpowiedzi o wiele więcej niż to, o co w rzeczywistości dziecko pytało. Często o tym zapominamy, tłumacząc, że i tak nastolatek wszystko może zobaczyć w internecie. Bardzo zabawne w niemieckim modelu szkolnictwa jest to, że mamy mnóstwo edukacji seksualnej dla młodzieży, ale nie ma w ogóle takiej edukacji dla nauczycieli. Nie ma takiej edukacji na żadnym uniwersytecie w Niemczech. Nauczyciele nie wiedzą w rzeczywistości jak taką edukację przeprowadzać z uczniami. Dochodzi do tego, że konsultują to z rodzicami, pracownikami socjalnymi, a to jest tak, jakby pracownicy huty tłumaczyli inżynierom, jak powinno się produkować stal.

– Jak w takim razie edukacja seksualna wygląda w Niemczech?

– Różne prywatne grupy, np. typu prorodzinnego, przychodzą na takie lekcje i rozdają broszury publikowane przez państwowe agencje, mówiące o zapobieganiu chorobom przenoszonym drogą płciową. Czasami lekcje polegają na odpowiadaniu na pytania młodzieży. W Niemczech jest np. taka organizacja, której przedstawiciele przychodzą do szkół, by przestrzegać, jak nie stać się homofobem. Organizacja ta korzysta z dotacji od państwa, szkoły płacą za lekcje, a nauczyciele są zadowoleni, bo nie muszą prowadzić edukacji seksualnej.

– Istnienie edukacji seksualnej w szkołach jest chyba popierane przez niemieckie społeczeństwo?

– Najczęstszy argument za edukacją seksualną mówi, że dzieci, które mają taką edukację są bardziej przygotowane, żeby bronić się przed seksualnym wykorzystywaniem. Kiedy jednak zapytać, na jakich badaniach jest to oparte, okazuje się, że nie ma takich badań. Nie ma żadnych naukowych dowodów, że dzieci, które wiedzą jak zbudowany jest penis i wagina umieją lepiej się bronić przed seksualną przemocą. Takich badań się nie robi i to jest problem, ale jest to dla społeczeństwa bardzo przekonujący argument. W mojej opinii jest to identyczna sytuacja, jak twierdzenie, że szczegółowa powszechna wiedza o funkcjach wątroby, wpłynie na zmniejszenie liczby osób mających problem z alkoholem. W mojej opinii to jest przesadzone, poziom przekazywanej wiedzy powinien być dostosowany do poziomu mentalnego wynikającego z wieku.

– Jest pan więc przeciwnikiem edukacji seksualnej w szkołach?

– Nie jestem całkowitym przeciwnikiem edukacji seksualnej w szkołach, ale jestem sceptyczny co do jej rzeczywistych rezultatów. Seksualność jest bardzo złożonym zjawiskiem, co rzeczywiście można nauczyć o tym przez kilka lekcji, a nawet cały dzień? Z mojego punktu widzenia prawdziwym zagrożeniem jest wzmacnianie postrzegania seksualności, jako obiektu konsumpcyjnego. Często te grupy prowadzące edukację seksualną są jak sprzedawcy oferujący postrzeganie seksualności jako kolejnego rodzaju konsumpcji. Nie podoba mi się taka edukacja seksualna, która sprowadza się do indoktrynowania młodzieży w kierunku bycia konsumentami, ponieważ jestem przekonany, że seks ma wiele ważnych aspektów.

– Jaka powinna więc być właściwa edukacja seksualna?

– Być może najlepszym rodzajem edukacji seksualnej byłaby edukacja seksualna dla dorosłych, żeby potrafili poprawnie odpowiadać na pytania jakie mogą zadawać dzieci. To jest to, czego właśnie dorośli potrzebują. Co ciekawe, o tym w Niemczech się nie rozmawia.

– Może w ogóle za mało rozmawia się o seksie i narkotykach w rodzinach?

– To są bardzo gorące tematy i nie jest łatwo o nich rozmawiać. Rodzice często nie mają odpowiedniego przygotowania, żeby we właściwy sposób na te tematy rozmawiać. Problem nie polega na braku wiedzy, ale na sposobie jej wyrażania. Do założenia rodziny nie jest wymagane posiadanie takich umiejętności. Wymagane jest zdobycie licencji na wiele rzeczy, np. na prowadzenie samochodu, ale na założenie rodziny żadna licencja nie jest wymagana. Dlatego trudno wymagać od wszystkich rodziców umiejętności rozmawiania na tak trudne tematy.

– Nie pierwszy już raz jest pan w Polsce. Jak się tu panu podoba?

– Jestem zachwycony atmosferą, jaką tu spotykam. Ludzie mogą czuć się tu bardziej wolni niż w Niemczech. Z tego, co udało mi się zaobserwować, Polacy są bardziej indywidualni i mniej agresywni niż Niemcy. Polacy są bardziej zrelaksowani, Niemcy są bardziej spięci. W Niemczech wszystko jest ekstremalnie kontrolowane w przestrzeni publicznej. Moi znajomi z USA, kiedy odwiedzają Niemcy mówią, że czują się obserwowani. W Polsce tego się nie czuje